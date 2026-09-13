Irã reporta um morto em ataque a um de seus navios no Estreito de Ormuz

Um navio mercante iraniano foi atacado neste domingo (13) no Estreito de Ormuz, e uma pessoa morreu e três ficaram feridas, informaram as autoridades iranianas, em meio à disputa entre Teerã e Washington pelo controle da hidrovia.

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"Um navio mercante foi atingido por volta das 5h00 (22h30 de sábado, no horário de Brasília) desta manhã, próximo às ilhas de Hengam e Qeshm. Uma pessoa morreu e três ficaram feridas", disse o governador de Qeshm, Amir Teymouri, citado pela televisão estatal e pela agência de notícias Tasnim, sem especificar a origem do ataque.

Várias explosões foram relatadas na noite de domingo ao redor de Qeshm, a maior ilha do Estreito de Ormuz.

A UK Maritime Trade Operations (UKMTO), órgão de fiscalização marítima do Reino Unido, informou ter recebido relatos de um navio atingido por um projétil de origem desconhecida enquanto transitava pelo Estreito de Ormuz.

"Um incêndio começou a bordo do navio após o ataque relatado. As autoridades locais estão no local e auxiliando na evacuação da tripulação", acrescentou, sem fornecer mais detalhes sobre o incidente.

O incidente ocorre um dia antes de uma reunião em Omã entre o Irã e os Estados do Golfo para tratar da situação dessa rota marítima bloqueada, crucial para o comércio global de petróleo e gás.

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