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Seis mortos e mais de 100 desaparecidos após naufrágio de balsa na Indonésia

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AF
AFP
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Repórter
13/09/2026 08:24

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Pelo menos seis pessoas morreram e 130 estão desaparecidas neste domingo (13), após uma balsa que fazia a travessia entre as ilhas de Java e Bornéu virar devido ao mau tempo, informou a agência de resgate indonésia. 

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A balsa Virgo Transport 8, com 243 passageiros e tripulantes a bordo, perdeu contato com a empresa de navegação na manhã de domingo, após partir de Surabaya, em Java Oriental. 

A Basarnas, agência nacional de busca e resgate da Indonésia, informou em sua última atualização que seis pessoas morreram e 130 estão desaparecidas. Outras 107 pessoas foram resgatadas. 

"Considerando o número relativamente grande de passageiros e tripulantes a bordo, estamos otimizando a coordenação com todas as entidades relevantes para agilizar o processo de busca", acrescentou a agência de resgate. 

As operações de busca e resgate começaram na manhã de domingo com a participação de pessoal da Marinha, da Polícia e da empresa responsável. 

A última posição conhecida da embarcação foi nas águas do Mar de Java, a cerca de 15 quilômetros do porto de Banjarmasin.

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dsa/mba/ahg/pc/aa

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