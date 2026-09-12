Quase 300 detidos no Chile em protestos no aniversário do golpe de Pinochet

Quase 300 pessoas, incluindo cerca de 30 menores de idade, foram detidas no Chile durante protestos em memória das vítimas da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), informou o governo neste sábado (12)

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As manifestações, no 53º aniversário do golpe liderado por Pinochet em 11 de setembro de 1973 contra o socialista Salvador Allende, resultaram em 284 detenções, incluindo 31 menores, disse o ministro da Segurança Pública, Martín Arrau, na rede social X.

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