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Quase 300 detidos no Chile em protestos no aniversário do golpe de Pinochet

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AFP
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Repórter
12/09/2026 21:38

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Quase 300 pessoas, incluindo cerca de 30 menores de idade, foram detidas no Chile durante protestos em memória das vítimas da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), informou o governo neste sábado (12) 

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As manifestações, no 53º aniversário do golpe liderado por Pinochet em 11 de setembro de 1973 contra o socialista Salvador Allende, resultaram em 284 detenções, incluindo 31 menores, disse o ministro da Segurança Pública, Martín Arrau, na rede social X.

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jac/atm/aa

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