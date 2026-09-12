Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rebeldes houthis no Iêmen afirmam ter atacado base militar na Arábia Saudita

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/09/2026 19:50

compartilhe

Os rebeldes houthis no Iêmen afirmaram, neste domingo (13, sábado 12 no Brasil), que realizaram um ataque a uma base militar no sul da Arábia Saudita, país que apoia as forças do governo iemenita, utilizando drones e mísseis.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O ataque, cuja data não foi especificada, teve como alvo "depósitos de armas, assim como centros de comando e controle de onde parte a agressão contra nossa nação e nosso povo, na base militar de Sharurah", perto da fronteira com o Iêmen, disse o porta-voz houthi Yahya Saree na rede X.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-gmo/lgo/cjc/atm/aa

Tópicos relacionados:

conflito guerra houthis iemen

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay