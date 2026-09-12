Rebeldes houthis no Iêmen afirmam ter atacado base militar na Arábia Saudita
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Os rebeldes houthis no Iêmen afirmaram, neste domingo (13, sábado 12 no Brasil), que realizaram um ataque a uma base militar no sul da Arábia Saudita, país que apoia as forças do governo iemenita, utilizando drones e mísseis.
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O ataque, cuja data não foi especificada, teve como alvo "depósitos de armas, assim como centros de comando e controle de onde parte a agressão contra nossa nação e nosso povo, na base militar de Sharurah", perto da fronteira com o Iêmen, disse o porta-voz houthi Yahya Saree na rede X.
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