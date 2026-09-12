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Rybakina vence Sabalenka e conquista seu primeiro US Open

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/09/2026 19:50

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A tenista cazaque Elena Rybakina conquistou o US Open pela primeira vez ao vencer neste sábado (12) a final contra a bielorrussa Aryna Sabalenka, que buscava o terceiro título consecutivo em Nova York.

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Rybakina, que na segunda-feira tomará de Sabalenka o posto de número 1 do mundo, selou a vitória em 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 5-7 e 6-2, duas horas e 21 minutos de partida.

A cazaque conquista seu segundo troféu de Grand Slam no ano, depois de ter sido campeã do Aberto da Austrália em janeiro, e o terceiro de sua carreira.

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gbv/ma/cb

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