Com gol de Bruno Guimarães, Arsenal vence Sunderland e mantém início perfeito no Inglês

O Arsenal superou com maestria um jogo difícil fora de casa contra o Sunderland, vencendo por 2 a 0 neste sábado (12), pela 4ª rodada do Campeonato Inglês, e manteve o aproveitamento de 100%.

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A pressão na disputa pela liderança, agora ocupada isoladamente pelos 'Gunners', recai agora sobre o Manchester City, a outra equipe que venceu nas três primeiras rodadas e que tem um jogo difícil no domingo: o clássico contra o rival Manchester United em Old Trafford.

Por enquanto, o Arsenal cumpriu sua missão e a defesa do título começou com perfeição. Além disso, o time estreou com vitória na Liga dos Campeões, batendo o Napoli fora de casa por 1 a 0.

- Primeiro gol de Bruno de Guimarães -

Neste sábado, o time londrino encontrou dois heróis em apenas dois minutos.

Primeiro, o goleiro espanhol David Raya defendeu um pênalti cobrado pelo francês Enzo Le Fée (56') e, pouco depois, o meio-campista brasileiro Bruno Guimarães (58') marcou seu primeiro gol com a camisa do Arsenal acertando um belo chute que bateu no travessão e entrou.

Nos minutos finais, os 'Gunners' desperdiçaram várias boas chances de ampliar a vantagem: um chute de Bukayo Saka (74'), uma cabeçada de Kai Havertz (75') e até mesmo um gol de Jurriën Timber que foi anulado (78').

O segundo gol só saiu já nos acréscimos, em cobrança de pênalti de Saka (90'+7).

- Novo lanterna? -

Em uma situação muito diferente está o Aston Villa, que após a saída de vários de seus principais jogadores, atravessa um processo de reconstrução muito difícil.

Com apenas um ponto conquistado em 12 possíveis, a situação a equipe ocupa a 19ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

O empate na rodada passada contra o Hull City e a vitória por 3 a 2 como visitante sobre o Brugge na estreia da Liga dos Campeões pareciam marcar o início de uma reação do Villa.

No entanto, o brasileiro Igor Jesus calou a torcida no Villa Park ao marcar nos minutos finais o segundo gol do Nottingham Forest (11º) na vitória por 2 a 1.

A ameaça agora para o Aston Villa é cair para a lanterna, posição ocupada pelo Coventry, que no domingo recebe o Brighton (12º) em busca de somar seus primeiros pontos no campeonato.

- Tottenham segue sem vencer -

Outro ilustre em apuros, o Tottenham (17º) não passou de um empate em 0 a 0 em casa contra o Everton (7º).

Os 'Spurs' continuam sem vencer: somam dois pontos (dois empates, duas derrotas) e ainda não marcaram no campeonato.

Por sua vez, o Fulham (18º) conseguiu somar seu primeiro ponto após três derrotas ao segurar um 0 a 0 com o Liverpool (6º) em Anfield.

Outro gigante, o Chelsea (4º) também empatou, sofrendo para conseguir um 2 a 2 contra o surpreendente Hull City (3º), em Stamford Bridge.

Morgan Rogers colocou os 'Blues' à frente logo aos sete minutos, mas dois gols do argelino Mohamed Belloumi (28' e 34') deram a vantagem aos visitantes.

João Pedro (66') deixou tudo igual no segundo tempo, apenas alguns dias após retornar à lista de convocados para a Seleção Brasileira para a próxima data Fifa.

--- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Sábado:

Crystal Palace - Ipswich Town 2 - 3

Liverpool - Fulham 0 - 0

Aston Villa - Nottingham 1 - 2

Bournemouth - Brentford 2 - 2

Chelsea - Hull 2 - 2

Tottenham - Everton 0 - 0

Sunderland - Arsenal 0 - 2

Domingo:

(10h00) Coventry - Brighton

(12h30) Manchester United - Manchester City

Segunda-feira:

(16h00) Leeds - Newcastle

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 12 4 4 0 0 8 1 7

2. Manchester City 9 3 3 0 0 7 2 5

3. Hull 8 4 2 2 0 5 2 3

4. Chelsea 7 4 2 1 1 10 9 1

5. Brentford 6 4 1 3 0 7 4 3

6. Liverpool 6 4 1 3 0 6 4 2

7. Everton 6 4 1 3 0 5 3 2

8. Ipswich Town 6 4 2 0 2 7 10 -3

9. Newcastle 5 3 1 2 0 6 4 2

10. Leeds 5 3 1 2 0 3 2 1

11. Nottingham 5 4 1 2 1 4 4 0

12. Brighton 4 3 1 1 1 8 5 3

13. Manchester United 4 3 1 1 1 7 6 1

14. Sunderland 4 4 1 1 2 3 5 -2

15. Bournemouth 3 4 0 3 1 6 7 -1

16. Crystal Palace 3 4 1 0 3 6 11 -5

17. Tottenham 2 4 0 2 2 0 5 -5

18. Fulham 1 4 0 1 3 4 7 -3

19. Aston Villa 1 4 0 1 3 1 7 -6

20. Coventry 0 3 0 0 3 0 5 -5

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