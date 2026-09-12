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Com gol de Bruno Guimarães, Arsenal vence Sunderland e mantém início perfeito no Inglês

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Repórter
12/09/2026 19:38

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O Arsenal superou com maestria um jogo difícil fora de casa contra o Sunderland, vencendo por 2 a 0 neste sábado (12), pela 4ª rodada do Campeonato Inglês, e manteve o aproveitamento de 100%.

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A pressão na disputa pela liderança, agora ocupada isoladamente pelos 'Gunners', recai agora sobre o Manchester City, a outra equipe que venceu nas três primeiras rodadas e que tem um jogo difícil no domingo: o clássico contra o rival Manchester United em Old Trafford.

Por enquanto, o Arsenal cumpriu sua missão e a defesa do título começou com perfeição. Além disso, o time estreou com vitória na Liga dos Campeões, batendo o Napoli fora de casa por 1 a 0.

- Primeiro gol de Bruno de Guimarães -

Neste sábado, o time londrino encontrou dois heróis em apenas dois minutos.

Primeiro, o goleiro espanhol David Raya defendeu um pênalti cobrado pelo francês Enzo Le Fée (56') e, pouco depois, o meio-campista brasileiro Bruno Guimarães (58') marcou seu primeiro gol com a camisa do Arsenal acertando um belo chute que bateu no travessão e entrou.

Nos minutos finais, os 'Gunners' desperdiçaram várias boas chances de ampliar a vantagem: um chute de Bukayo Saka (74'), uma cabeçada de Kai Havertz (75') e até mesmo um gol de Jurriën Timber que foi anulado (78').

O segundo gol só saiu já nos acréscimos, em cobrança de pênalti de Saka (90'+7).

- Novo lanterna? -

Em uma situação muito diferente está o Aston Villa, que após a saída de vários de seus principais jogadores, atravessa um processo de reconstrução muito difícil. 

Com apenas um ponto conquistado em 12 possíveis, a situação a equipe ocupa a 19ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

O empate na rodada passada contra o Hull City e a vitória por 3 a 2 como visitante sobre o Brugge na estreia da Liga dos Campeões pareciam marcar o início de uma reação do Villa.

No entanto, o brasileiro Igor Jesus calou a torcida no Villa Park ao marcar nos minutos finais o segundo gol do Nottingham Forest (11º) na vitória por 2 a 1.

A ameaça agora para o Aston Villa é cair para a lanterna, posição ocupada pelo Coventry, que no domingo recebe o Brighton (12º) em busca de somar seus primeiros pontos no campeonato.

- Tottenham segue sem vencer -

Outro ilustre em apuros, o Tottenham (17º) não passou de um empate em 0 a 0 em casa contra o Everton (7º).

Os 'Spurs' continuam sem vencer: somam dois pontos (dois empates, duas derrotas) e ainda não marcaram no campeonato.

Por sua vez, o Fulham (18º) conseguiu somar seu primeiro ponto após três derrotas ao segurar um 0 a 0 com o Liverpool (6º) em Anfield.

Outro gigante, o Chelsea (4º) também empatou, sofrendo para conseguir um 2 a 2 contra o surpreendente Hull City (3º), em Stamford Bridge.

Morgan Rogers colocou os 'Blues' à frente logo aos sete minutos, mas dois gols do argelino Mohamed Belloumi (28' e 34') deram a vantagem aos visitantes.

João Pedro (66') deixou tudo igual no segundo tempo, apenas alguns dias após retornar à lista de convocados para a Seleção Brasileira para a próxima data Fifa.

--- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sábado:

   Crystal Palace - Ipswich Town                  2 - 3

   Liverpool - Fulham                             0 - 0

   Aston Villa - Nottingham                       1 - 2

   Bournemouth - Brentford                        2 - 2

   Chelsea - Hull                                 2 - 2

   Tottenham - Everton                            0 - 0

   Sunderland - Arsenal                           0 - 2

  

   Domingo:

   (10h00) Coventry - Brighton                         

   (12h30) Manchester United - Manchester City         

  

   Segunda-feira:

   (16h00) Leeds - Newcastle                           

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 12   4   4   0   0   8   1   7

    2. Manchester City          9   3   3   0   0   7   2   5

    3. Hull                     8   4   2   2   0   5   2   3

    4. Chelsea                  7   4   2   1   1  10   9   1

    5. Brentford                6   4   1   3   0   7   4   3

    6. Liverpool                6   4   1   3   0   6   4   2

    7. Everton                  6   4   1   3   0   5   3   2

    8. Ipswich Town             6   4   2   0   2   7  10  -3

    9. Newcastle                5   3   1   2   0   6   4   2

   10. Leeds                    5   3   1   2   0   3   2   1

   11. Nottingham               5   4   1   2   1   4   4   0

   12. Brighton                 4   3   1   1   1   8   5   3

   13. Manchester United        4   3   1   1   1   7   6   1

   14. Sunderland               4   4   1   1   2   3   5  -2

   15. Bournemouth              3   4   0   3   1   6   7  -1

   16. Crystal Palace           3   4   1   0   3   6  11  -5

   17. Tottenham                2   4   0   2   2   0   5  -5

   18. Fulham                   1   4   0   1   3   4   7  -3

   19. Aston Villa              1   4   0   1   3   1   7  -6

   20. Coventry                 0   3   0   0   3   0   5  -5

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