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Com 2 de Mbappé, Real Madrid goleia Rayo Vallecano no Espanhol

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/09/2026 18:40

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O Real Madrid goleou o Rayo Vallecano por 4 a 1 neste sábado (12), com dois gols de Kylian Mbappé, pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol.

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Com a vitória, o time merengue chega aos mesmos 12 pontos do líder Barcelona, que no domingo vai visitar o Levante (13º).

Mbappé abriu o placar aos 14 minutos cobrando pênalti, Álvaro Carreras (17') ampliou, Jude Bellingham (35') fez o terceiro e Mbappé (90'+1), de novo, fechou a goleada.

Os comandados de José Mourinho assumiram o controle rapidamente, aproveitando os erros do zagueiro francês Florian Lejeune, que deu origem aos dois primeiros gols do Real Madrid: primeiro, cometendo pênalti sobre Carreras; depois, com uma falha na saída de bola.

Bellingham ampliou a vantagem finalizando com a parte interna do pé direito, após um cruzamento para trás do brasileiro Vinícius Júnior.

No início do segundo tempo, o Rayo diminuiu com Sergio Camello (51'), mas Mbappé marcou seu segundo gol na partida, já nos acréscimos, concluindo um contra-ataque fulminante.

- Athletic empata -

Nos demais jogos disputados neste sábado, o Athletic Bilbao (8º) empatou com o Elche (19º) em 1 a 1 e se manteve na parte de cima da tabela.

Já o Alavés colocou a terceira colocação em risco ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Racing Santander (10º), enquanto o Espanyol (7º) bateu o Osasuna (12º) por 2 a 0, com dois gols do atacante Roberto Fernández.

--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira:

   Sevilla - Valencia                             1 - 0

  

   Sábado:

   Racing Santander - Alavés                      2 - 1

   Osasuna - Espanyol                             0 - 2

   Athletic Bilbao - Elche                        1 - 1

   Real Madrid - Rayo Vallecano                   4 - 1

  

   Domingo:

   (09h00) Celta de Vigo - Málaga                         

   (11h15) Levante - Barcelona                         

   (13h30) Getafe - Deportivo de A Coruña                

   (16h00) Real Sociedad - Atlético de Madrid          

  

   Segunda-feira:

   (16h00) Villarreal - Betis                          

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               12   4   4   0   0  17   2  15

    2. Real Madrid             12   5   4   0   1  14   4  10

    3. Alavés                  10   5   3   1   1  11   5   6

    4. Sevilla                 10   5   3   1   1   8   6   2

    5. Betis                    9   4   3   0   1   5   5   0

    6. Deportivo de A Coruña    8   4   2   2   0   8   5   3

    7. Espanyol                 7   5   2   1   2   8   5   3

    8. Athletic Bilbao          7   5   2   1   2   7   6   1

     . Atlético de Madrid       7   4   2   1   1   7   6   1

   10. Racing Santander         7   5   2   1   2   9   9   0

   11. Real Sociedad            7   5   2   1   2   6   8  -2

   12. Osasuna                  7   5   2   1   2   5   8  -3

   13. Levante                  5   4   1   2   1   5   5   0

   14. Getafe                   4   4   1   1   2   2   5  -3

   15. Rayo Vallecano           4   5   1   1   3   8  14  -6

   16. Celta de Vigo            3   5   0   3   2   2   5  -3

   17. Villarreal               2   4   0   2   2   6   8  -2

   18. Málaga                   2   4   0   2   2   1   7  -6

   19. Elche                    2   5   0   2   3   6  13  -7

   20. Valencia                 1   5   0   1   4   1  10  -9

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