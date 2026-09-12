Com 2 de Mbappé, Real Madrid goleia Rayo Vallecano no Espanhol
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O Real Madrid goleou o Rayo Vallecano por 4 a 1 neste sábado (12), com dois gols de Kylian Mbappé, pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol.
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Com a vitória, o time merengue chega aos mesmos 12 pontos do líder Barcelona, que no domingo vai visitar o Levante (13º).
Mbappé abriu o placar aos 14 minutos cobrando pênalti, Álvaro Carreras (17') ampliou, Jude Bellingham (35') fez o terceiro e Mbappé (90'+1), de novo, fechou a goleada.
Os comandados de José Mourinho assumiram o controle rapidamente, aproveitando os erros do zagueiro francês Florian Lejeune, que deu origem aos dois primeiros gols do Real Madrid: primeiro, cometendo pênalti sobre Carreras; depois, com uma falha na saída de bola.
Bellingham ampliou a vantagem finalizando com a parte interna do pé direito, após um cruzamento para trás do brasileiro Vinícius Júnior.
No início do segundo tempo, o Rayo diminuiu com Sergio Camello (51'), mas Mbappé marcou seu segundo gol na partida, já nos acréscimos, concluindo um contra-ataque fulminante.
- Athletic empata -
Nos demais jogos disputados neste sábado, o Athletic Bilbao (8º) empatou com o Elche (19º) em 1 a 1 e se manteve na parte de cima da tabela.
Já o Alavés colocou a terceira colocação em risco ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Racing Santander (10º), enquanto o Espanyol (7º) bateu o Osasuna (12º) por 2 a 0, com dois gols do atacante Roberto Fernández.
--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira:
Sevilla - Valencia 1 - 0
Sábado:
Racing Santander - Alavés 2 - 1
Osasuna - Espanyol 0 - 2
Athletic Bilbao - Elche 1 - 1
Real Madrid - Rayo Vallecano 4 - 1
Domingo:
(09h00) Celta de Vigo - Málaga
(11h15) Levante - Barcelona
(13h30) Getafe - Deportivo de A Coruña
(16h00) Real Sociedad - Atlético de Madrid
Segunda-feira:
(16h00) Villarreal - Betis
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Barcelona 12 4 4 0 0 17 2 15
2. Real Madrid 12 5 4 0 1 14 4 10
3. Alavés 10 5 3 1 1 11 5 6
4. Sevilla 10 5 3 1 1 8 6 2
5. Betis 9 4 3 0 1 5 5 0
6. Deportivo de A Coruña 8 4 2 2 0 8 5 3
7. Espanyol 7 5 2 1 2 8 5 3
8. Athletic Bilbao 7 5 2 1 2 7 6 1
. Atlético de Madrid 7 4 2 1 1 7 6 1
10. Racing Santander 7 5 2 1 2 9 9 0
11. Real Sociedad 7 5 2 1 2 6 8 -2
12. Osasuna 7 5 2 1 2 5 8 -3
13. Levante 5 4 1 2 1 5 5 0
14. Getafe 4 4 1 1 2 2 5 -3
15. Rayo Vallecano 4 5 1 1 3 8 14 -6
16. Celta de Vigo 3 5 0 3 2 2 5 -3
17. Villarreal 2 4 0 2 2 6 8 -2
18. Málaga 2 4 0 2 2 1 7 -6
19. Elche 2 5 0 2 3 6 13 -7
20. Valencia 1 5 0 1 4 1 10 -9
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