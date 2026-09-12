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Conflito entre Argentina e Reino Unido por Malvinas seria um 'desastre', diz Trump

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AFP
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Repórter
12/09/2026 18:04

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (12) que um conflito entre a Argentina e o Reino Unido pelas Ilhas Malvinas seria um "desastre", mas garantiu que, se isso acontecesse, eles o chamariam e ele seria capaz de resolver a situação. 

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Argentina e Reino Unido disputam a soberania sobre o arquipélago, um conflito que levou à guerra de 1982, que terminou com a rendição da ditadura argentina. 

Semanas antes, Trump havia dito que não descartava reconsiderar a neutralidade de seu país na disputa bilateral. 

As Malvinas são "muito interessantes", mas o Reino Unido atualmente tem "um pequeno problema com imigração. Eles têm um pequeno problema com energia (...). Não sei se eles estariam dispostos a ir tão longe" para reacender um conflito nas Malvinas, disse o presidente americano a repórteres durante sua visita a Dublin. 

"Tenho certeza de que eles me chamarão para intervir nesse potencial desastre... se isso acontecer, provavelmente serei capaz de resolver a situação", afirmou o republicano.

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bur-gfe/dg/aa

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