Brasileiro Guto Miguel perde final do US Open juvenil

O jovem talento brasileiro Guto Miguel, que buscava seu segundo título de Grand Slam na temporada, foi derrotado na final do US Open juvenil neste sábado (12) pelo americano Marcel Latak.

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Guto, de 17 anos, deixou escapar três match points e Latak aproveitou para fechar o jogo com parciais de3-6, 7-5 e 7-6 (15/13) em Nova York.

O duelo de duas horas e 46 minutos foi disputado em uma das quadras externas do complexo de Flushing Meadows, onde a torcida se dividiu no apoio aos dois finalistas.

A final foi muito equilibrada, com diversas viradas no placar, e acabou decidida no super tie-break, disputado em melhor de dez pontos.

Guto se recuperou de uma desvantagem de 7-2 e salvou os quatro primeiros match points de Latak.

Mas a promessa americana, também de 17 anos, sobreviveu depois às três oportunidades do brasileiro que, com o título nas mãos, se precipitou em vários golpes de direita.

Latak aproveitou a oportunidade para selar a vitória, em meio aos gritos de "USA" vindos das arquibancadas.

Os torcedores brasileiros não ficaram atrás e também ovacionaram Guto mesmo após a derrota.

O jovem tenista goiano buscava seu segundo título de Grand Slam, depois de ter sido campeão de Roland Garros em junho.

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