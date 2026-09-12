Milan busca empate no 2º tempo e interrompe série de vitórias da Lazio

A Lazio teve interrompida sua série de vitórias nas três primeiras rodadas do Campeonato Italiano ao empatar neste sábado (12) em 2 a 2 com o Milan, que foi salvo no segundo tempo pelo belga Diego Moreira.

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Com este resultado, os 'biancocelesti' assume provisoriamente a liderança da tabela com dez pontos, mas sua posição está seriamente ameaçada pelas outras duas equipes que começaram com nove pontos em nove possíveis: Roma e Inter de Milão.

Os 'giallorossi' e os 'nerazzurri' entrarão em campo pela 4ª rodada na segunda-feira, contra Torino e Udinese, respectivamente.

No jogo mais aguardado deste sábado, Gennaro Gattuso, técnico da Lazio, enfrentou o clube pelo qual atuou como jogador e também como treinador.

Logo de início, a Lazio foi muito superior e saiu na frente aos dez minutos, quando Matteo Cancellieri surpreendeu a defesa do Milan e o goleiro Mike Maignan.

O holandês Tijjani Noslin (39') ampliou a vantagem do time romano antes do intervalo.

As entradas de Christian Pulisic e de Diego Moreira depois do intervalo transformaram o Milan, que foi muito mais incisivo no segundo tempo.

Moreira (65') finalizou de primeira um cruzamento de Pulisic e diminuiu pra aos 'rossoneri.

Contratado no final de agosto por cerca de 50 milhões de euros (R$ 295 milhões na cotação atual), Moreira decretou o empate apenas dois minutos depois (67') com um chute de longa distância.

"Fizemos um grande segundo tempo, acho que merecíamos mais do que este empate", declarou o belga após a partida.

Com oito pontos, o Milan ocupa a quarta posição na classificação.

"Não estávamos nem um pouco ligados no jogo durante o primeiro tempo, faltou energia e demos muitos espaços a eles. Depois do intervalo, a situação mudou completamente. Ainda há muito trabalho a fazer", admitiu o técnico milanista, Rúben Amorim.

Também neste sábado, Génova (19º) e Frosinone (6º) empataram em 1 a 1.

O georgiano Giorgi Kvernadze colocou o Frosinone à frente aos 14 minutos, e os genoveses empataram no início do segundo tempo com o mexicano Johan Vásquez (50').

No último jogo do dia, a Atalanta (8ª) recebe o Cagliari (9º) em Bérgamo.

--- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira:

Unione Venezia - Fiorentina 2 - 4

Sábado:

Genoa - Frosinone 1 - 1

Lazio - Milan 2 - 2

(15h45) Atalanta - Cagliari

Domingo:

(10h00) Lecce - Monza

(13h00) Napoli - Bologna

(15h45) Sassuolo - Juventus

Segunda-feira:

(13h30) Torino - Roma

Como - Parma

(15h45) Inter - Udinese

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Lazio 10 4 3 1 0 6 3 3

2. Roma 9 3 3 0 0 10 1 9

3. Inter 9 3 3 0 0 8 3 5

4. Milan 8 4 2 2 0 7 4 3

5. Como 7 3 2 1 0 7 3 4

6. Juventus 7 3 2 1 0 4 1 3

7. Frosinone 7 4 2 1 1 7 4 3

8. Atalanta 6 3 2 0 1 4 3 1

9. Cagliari 6 3 2 0 1 2 1 1

10. Sassuolo 4 3 1 1 1 5 5 0

. Udinese 4 3 1 1 1 5 5 0

12. Napoli 3 3 1 0 2 5 5 0

13. Torino 3 3 1 0 2 4 5 -1

14. Lecce 3 3 1 0 2 2 5 -3

15. Fiorentina 3 4 1 0 3 5 11 -6

16. Bologna 1 3 0 1 2 2 4 -2

17. Parma 1 3 0 1 2 1 4 -3

18. Monza 1 3 0 1 2 4 8 -4

19. Genoa 1 4 0 1 3 2 8 -6

20. Unione Venezia 0 4 0 0 4 4 11 -7

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