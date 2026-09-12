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Milan busca empate no 2º tempo e interrompe série de vitórias da Lazio

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AFP
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Repórter
12/09/2026 16:58

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A Lazio teve interrompida sua série de vitórias nas três primeiras rodadas do Campeonato Italiano ao empatar neste sábado (12) em 2 a 2 com o Milan, que foi salvo no segundo tempo pelo belga Diego Moreira.

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Com este resultado, os 'biancocelesti' assume provisoriamente a liderança da tabela com dez pontos, mas sua posição está seriamente ameaçada pelas outras duas equipes que começaram com nove pontos em nove possíveis: Roma e Inter de Milão.

Os 'giallorossi' e os 'nerazzurri' entrarão em campo pela 4ª rodada na segunda-feira, contra Torino e Udinese, respectivamente.

No jogo mais aguardado deste sábado, Gennaro Gattuso, técnico da Lazio, enfrentou o clube pelo qual atuou como jogador e também como treinador.

Logo de início, a Lazio foi muito superior e saiu na frente aos dez minutos, quando Matteo Cancellieri surpreendeu a defesa do Milan e o goleiro Mike Maignan.

O holandês Tijjani Noslin (39') ampliou a vantagem do time romano antes do intervalo.

As entradas de Christian Pulisic e de Diego Moreira depois do intervalo transformaram o Milan, que foi muito mais incisivo no segundo tempo.

Moreira (65') finalizou de primeira um cruzamento de Pulisic e diminuiu pra aos 'rossoneri.

Contratado no final de agosto por cerca de 50 milhões de euros (R$ 295 milhões na cotação atual), Moreira decretou o empate apenas dois minutos depois (67') com um chute de longa distância.

"Fizemos um grande segundo tempo, acho que merecíamos mais do que este empate", declarou o belga após a partida.

Com oito pontos, o Milan ocupa a quarta posição na classificação. 

"Não estávamos nem um pouco ligados no jogo durante o primeiro tempo, faltou energia e demos muitos espaços a eles. Depois do intervalo, a situação mudou completamente. Ainda há muito trabalho a fazer", admitiu o técnico milanista, Rúben Amorim.

Também neste sábado, Génova (19º) e Frosinone (6º) empataram em 1 a 1.

O georgiano Giorgi Kvernadze colocou o Frosinone à frente aos 14 minutos, e os genoveses empataram no início do segundo tempo com o mexicano Johan Vásquez (50').

No último jogo do dia, a Atalanta (8ª) recebe o Cagliari (9º) em Bérgamo.

--- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira:

   Unione Venezia - Fiorentina                    2 - 4

  

   Sábado:

   Genoa - Frosinone                              1 - 1

   Lazio - Milan                                  2 - 2

   (15h45) Atalanta - Cagliari                         

  

   Domingo:

   (10h00) Lecce - Monza                               

   (13h00) Napoli - Bologna                             

   (15h45) Sassuolo - Juventus                         

  

   Segunda-feira:

   (13h30) Torino - Roma                               

           Como - Parma                                

   (15h45) Inter - Udinese                             

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Lazio                   10   4   3   1   0   6   3   3

    2. Roma                     9   3   3   0   0  10   1   9

    3. Inter                    9   3   3   0   0   8   3   5

    4. Milan                    8   4   2   2   0   7   4   3

    5. Como                     7   3   2   1   0   7   3   4

    6. Juventus                 7   3   2   1   0   4   1   3

    7. Frosinone                7   4   2   1   1   7   4   3

    8. Atalanta                 6   3   2   0   1   4   3   1

    9. Cagliari                 6   3   2   0   1   2   1   1

   10. Sassuolo                 4   3   1   1   1   5   5   0

     . Udinese                  4   3   1   1   1   5   5   0

   12. Napoli                   3   3   1   0   2   5   5   0

   13. Torino                   3   3   1   0   2   4   5  -1

   14. Lecce                    3   3   1   0   2   2   5  -3

   15. Fiorentina               3   4   1   0   3   5  11  -6

   16. Bologna                  1   3   0   1   2   2   4  -2

   17. Parma                    1   3   0   1   2   1   4  -3

   18. Monza                    1   3   0   1   2   4   8  -4

   19. Genoa                    1   4   0   1   3   2   8  -6

   20. Unione Venezia           0   4   0   0   4   4  11  -7

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jr/dr/raa/cb

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