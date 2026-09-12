Premiados no 83º Festival de Cinema de Veneza

Esta é a lista dos vencedores do 83º Festival de Cinema de Veneza, consagrados neste sábado (12).

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- Leão de Ouro de Melhor Filme: "Woman Unknown", de May el-Toukhy

- Leão de Prata - Grande Prêmio do Júri: "Possible Love", de Lee Chang-dong

- Leão de Prata de Melhor Direção: Ilya Khrzhanovsky por "Dau"

- Copa Volpi de Melhor Atriz: Mathilde Arcel por "Woman Unknown", de May el-Toukhy

- Copa Volpi de Melhor Ator: John Malkovich por "Wild Horse Nine", de Martin McDonagh

- Prêmio de Melhor Roteiro: "Un bon petit soldat", de Stéphane Brizé

- Prêmio Especial do Júri: "NAZA", de Yuval Abraham e Rachel Szor

- Prêmio Marcello Mastroianni de Interpretação Revelação: Malou Khebizi por "15/18", de Cédric Kahn

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