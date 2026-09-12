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Premiados no 83º Festival de Cinema de Veneza

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Repórter
12/09/2026 16:58

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Esta é a lista dos vencedores do 83º Festival de Cinema de Veneza, consagrados neste sábado (12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

- Leão de Ouro de Melhor Filme: "Woman Unknown", de May el-Toukhy 

- Leão de Prata - Grande Prêmio do Júri: "Possible Love", de Lee Chang-dong 

- Leão de Prata de Melhor Direção: Ilya Khrzhanovsky por "Dau" 

- Copa Volpi de Melhor Atriz: Mathilde Arcel por "Woman Unknown", de May el-Toukhy 

- Copa Volpi de Melhor Ator: John Malkovich por "Wild Horse Nine", de Martin McDonagh 

- Prêmio de Melhor Roteiro: "Un bon petit soldat", de Stéphane Brizé 

- Prêmio Especial do Júri: "NAZA", de Yuval Abraham e Rachel Szor

 - Prêmio Marcello Mastroianni de Interpretação Revelação: Malou Khebizi por "15/18", de Cédric Kahn

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es/pb/aa

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