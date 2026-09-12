Ataques russos deixam sete mortos e quase 60 feridos na Ucrânia

Os últimos ataques russos deste sábado (12) deixaram pelo menos sete mortos e quase 60 feridos em toda a Ucrânia, enquanto Moscou intensifica sua ofensiva antes de mais um inverno em guerra.

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O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu uma resposta dos aliados, enquanto a Rússia intensifica seus ataques no conflito mais mortal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, que começou quando a Rússia lançou sua ofensiva contra a Ucrânia em 2022.

Os enviados dos EUA, Jared Kushner e Steve Witkoff, visitaram Moscou e Kiev na semana passada, mas até agora não anunciaram nenhum progresso nas negociações para pôr fim aos combates.

Entre os alvos dos ataques deste sábado estava a siderúrgica ArcelorMittal, que informou que mais duas pessoas morreram em um ataque com mísseis à sua fábrica na cidade de Kryvyi Rih, no centro da Ucrânia.

"Ressaltamos que nossa fábrica é uma instalação civil da indústria de mineração e metalurgia e condenamos veementemente esses ataques insidiosos do inimigo", disse a empresa, relatando danos às suas instalações de produção.

Zelensky afirmou que um ataque russo a um prédio de apartamentos em Odessa também deixou 37 feridos. Equipes de resgate procuravam por duas pessoas desaparecidas.

Outras 11 pessoas ficaram feridas em Chornomorsk, na região de Odessa.

"Quando os russos atacam pessoas comuns de forma tão descarada com seus ataques terroristas, é frustrante que a resposta das maiores potências mundiais não corresponda ao nível de escalada da Rússia", disse Zelensky.

Kiev também intensificou seus ataques de retaliação dentro da Rússia.

Zelensky disse que a Ucrânia atacou "fábricas de produtos químicos" na região de Perm, nos Montes Urais russos, e na região central de Samara.

"A guerra precisa ser sentida em casa. Isso é importante", disse Zelensky.

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