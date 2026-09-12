Drama histórico 'Woman Unkown', da dinamarquesa May el-Toukhy, ganha o Leão de Ouro em Veneza

A diretora dinamarquesa May el-Toukhy ganhou o Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza neste sábado (12) por "Woman Unknown", um drama histórico sobre uma empregada doméstica assombrada por um segredo durante a Segunda Guerra Mundial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Oitava mulher a ganhar o prêmio no Festival de Cinema de Veneza, el-Toukhy disse ao aceitá-lo que o filme "conta a história de mulheres invisíveis (...) e que não têm voz".

Apenas duas mulheres foram indicadas ao prêmio máximo nesta edição do festival.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

es/pb/aa