Drama histórico 'Woman Unkown', da dinamarquesa May el-Toukhy, ganha o Leão de Ouro em Veneza
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A diretora dinamarquesa May el-Toukhy ganhou o Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza neste sábado (12) por "Woman Unknown", um drama histórico sobre uma empregada doméstica assombrada por um segredo durante a Segunda Guerra Mundial.
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Oitava mulher a ganhar o prêmio no Festival de Cinema de Veneza, el-Toukhy disse ao aceitá-lo que o filme "conta a história de mulheres invisíveis (...) e que não têm voz".
Apenas duas mulheres foram indicadas ao prêmio máximo nesta edição do festival.
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es/pb/aa