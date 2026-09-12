EUA afirma ter impedido em 60 dias a entrada de 100 navios com destino a portos iranianos

O Exército dos Estados Unidos informou neste sábado (12) que impediu a entrada de 100 navios mercantes nos últimos 60 dias, como parte do bloqueio aos portos iranianos.

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"Nenhum navio passou pelo bloqueio sem autorização das forças americanas. Os militares americanos permanecem totalmente focados nesta missão", afirmou o Comando Central dos EUA neste sábado.

O Irã bloqueou o estratégico Estreito de Ormuz após ataques dos EUA e de Israel contra Teerã no final de fevereiro. Em resposta, os Estados Unidos tentam impedir o trânsito de navios de e para os portos iranianos.

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