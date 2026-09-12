Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA afirma ter impedido em 60 dias a entrada de 100 navios com destino a portos iranianos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/09/2026 16:00

compartilhe

O Exército dos Estados Unidos informou neste sábado (12) que impediu a entrada de 100 navios mercantes nos últimos 60 dias, como parte do bloqueio aos portos iranianos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Nenhum navio passou pelo bloqueio sem autorização das forças americanas. Os militares americanos permanecem totalmente focados nesta missão", afirmou o Comando Central dos EUA neste sábado. 

O Irã bloqueou o estratégico Estreito de Ormuz após ataques dos EUA e de Israel contra Teerã no final de fevereiro. Em resposta, os Estados Unidos tentam impedir o trânsito de navios de e para os portos iranianos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

msp/sst/dg/mr/aa

Tópicos relacionados:

energia eua guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay