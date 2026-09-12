Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Incêndio em lar de idosos no Chile deixa 16 mortos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/09/2026 15:48

compartilhe

Um total de 16 idosos morreram e outros foram hospitalizados após um incêndio em um lar de idosos ao sul de Santiago, no Chile, informou neste sábado (12) o município de Pitrufquén, na região de Araucanía, que revelou que o lar de idosos apresentava irregularidades em seu funcionamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O incêndio começou na noite de sexta-feira e continuou até as primeiras horas da manhã de sábado, quando foi extinto. 

Dezenas de bombeiros, policiais e equipes de emergência chegaram ao local para combater as chamas. Um caminhão de bombeiros foi posicionado na entrada do estabelecimento, de um único andar, e lançou água para combater o fogo, de acordo com imagens nas redes sociais. 

Vídeos mostram enormes chamas e fumaça subindo do imóvel.

Durante toda a manhã, os bombeiros ainda trabalhavam para remover os escombros e o telhado de metal ondulado que desabou. A polícia isolou a área por segurança. 

"Expressamos nossa tristeza e consternação com a morte de 16 idosos nesta tragédia", disse a Prefeitura em um comunicado. 

O lar de idosos em Pitrufquén, a 640 km ao sul da capital, Santiago, abrigava um total de 24 idosos, e no momento do acidente havia apenas uma cuidadora.

Dez idosos sobreviveram e foram levados para o hospital local, disse a prefeita Jacqueline Romero em um comunicado divulgado nas redes sociais da cidade.

O Ministério Público iniciou uma investigação para "determinar a origem e a causa do incêndio, assim como descartar o envolvimento de terceiros", segundo Jorge Granada, promotor responsável pelo caso.

Os proprietários da residência particular foram intimados a depor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jac/dg/aa

Tópicos relacionados:

acidente chile incendio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay