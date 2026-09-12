Forças do governo iemenita afirmam ter atacado houthis em cidade do Mar Vermelho

As forças do governo iemenita, apoiadas por Riade, afirmaram neste sábado (12) que atacaram combatentes houthis, apoiados pelo Irã, na estratégica cidade portuária de Moca, no Mar Vermelho.

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Após uma ofensiva de uma semana, os houthis capturaram a costa do Mar Vermelho do Iêmen na sexta-feira, consolidando seu controle sobre o Estreito de Bab el-Mandeb, uma artéria vital para as exportações de petróleo da Arábia Saudita, enquanto o Estreito de Ormuz permanece fechado em meio à guerra em curso entre Estados Unidos e Irã.

Eles haviam tomado Moca na quinta-feira, após intensos combates.

"As forças armadas destruíram veículos e armas e mataram membros da milícia terrorista houthi, apoiada pelo regime iraniano", perto do porto de Moca, informou a agência de notícias estatal Saba neste sábado.

O porta-voz das forças do governo iemenita, Majed Abdullah al-Nazili, disse que também atacaram veículos e combatentes houthis na estrada Moca-Dhubab, nos arredores da cidade, segundo a Saba.

Al Nazili indicou na sexta-feira que as forças governamentais haviam começado a bombardear áreas em Moca.

A tomada da cidade pelos houthis na quinta-feira levou muitos moradores a fugirem para Aden, onde está sediado o governo internacionalmente reconhecido.

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