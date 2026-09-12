Monaco empata com Strasbourg e interrompe sequência 100% no Francês
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Remando contra a maré, o Monaco conseguiu garantir um ponto com o empate em 1 a 1 com o Strasbourg neste sábado (12), pela 4ª rodada do Campeonato Francês. Com o resultado, a equipe comandada pelo brasileiro Filipe Luís interrompeu sua sequência de vitórias, mas retomou a liderança na tabela de classificação.
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O time do Principado, o único a vencer nas três primeiras rodadas, havia cedido provisoriamente a liderança ao Rennes (10 pontos), que na sexta-feira venceu o Olympique de Marselha por 1 a 0.
Com o empate contra o Strasbourg, o Monaco também soma 10 pontos, mas tem saldo de gols melhor em relação ao Rennes (+4 contra +3).
Paris FC ou Lyon, ambos com sete pontos e que se enfrentam no último jogo deste sábado, podem se juntar ao pelotão de frente e até mesmo assumir a liderança.
O Strasbourg (6º, 7 pontos) saiu na frente com um gol contra de Sadibou Sané (52'), mas o Monaco empatou com um belíssimo chute do alemão Paris Brunner (71'), que já havia brilhado na segunda rodada ao marcar dois gols contra o Olympique de Marselha.
Graças a esse empate, o técnico brasileiro Filipe Luís evitou sofrer sua primeira derrota desde que chegou ao Monaco, no início da temporada.
--- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira:
Rennes - Olympique de Marselha 1 - 0
Sábado:
Strasbourg - Monaco 1 - 1
(15h45) Le Havre - Angers
Paris FC - Lyon
Auxerre - Nice
Lorient - Toulouse
Domingo:
(10h00) Lille - Troyes
(12h15) Le Mans - Lens
(15h45) Brest - PSG
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Monaco 10 4 3 1 0 6 2 4
2. Rennes 10 4 3 1 0 8 5 3
3. Paris FC 7 3 2 1 0 6 2 4
4. Lyon 7 3 2 1 0 6 2 4
5. Lille 7 3 2 1 0 5 2 3
6. Strasbourg 7 4 2 1 1 9 8 1
7. Brest 5 3 1 2 0 6 5 1
8. Lorient 4 3 1 1 1 2 2 0
9. Troyes 4 3 1 1 1 4 7 -3
10. Lens 3 3 1 0 2 6 5 1
11. Olympique de Marselha 3 4 1 0 3 6 6 0
12. Angers 3 3 1 0 2 4 5 -1
13. PSG 2 3 0 2 1 5 6 -1
14. Le Mans 2 3 0 2 1 5 6 -1
15. Nice 2 3 0 2 1 1 4 -3
16. Le Havre 1 3 0 1 2 2 4 -2
17. Toulouse 1 3 0 1 2 2 5 -3
18. Auxerre 0 3 0 0 3 4 11 -7
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