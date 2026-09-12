Monaco empata com Strasbourg e interrompe sequência 100% no Francês

Remando contra a maré, o Monaco conseguiu garantir um ponto com o empate em 1 a 1 com o Strasbourg neste sábado (12), pela 4ª rodada do Campeonato Francês. Com o resultado, a equipe comandada pelo brasileiro Filipe Luís interrompeu sua sequência de vitórias, mas retomou a liderança na tabela de classificação.

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O time do Principado, o único a vencer nas três primeiras rodadas, havia cedido provisoriamente a liderança ao Rennes (10 pontos), que na sexta-feira venceu o Olympique de Marselha por 1 a 0.

Com o empate contra o Strasbourg, o Monaco também soma 10 pontos, mas tem saldo de gols melhor em relação ao Rennes (+4 contra +3).

Paris FC ou Lyon, ambos com sete pontos e que se enfrentam no último jogo deste sábado, podem se juntar ao pelotão de frente e até mesmo assumir a liderança.

O Strasbourg (6º, 7 pontos) saiu na frente com um gol contra de Sadibou Sané (52'), mas o Monaco empatou com um belíssimo chute do alemão Paris Brunner (71'), que já havia brilhado na segunda rodada ao marcar dois gols contra o Olympique de Marselha.

Graças a esse empate, o técnico brasileiro Filipe Luís evitou sofrer sua primeira derrota desde que chegou ao Monaco, no início da temporada.

--- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira:

Rennes - Olympique de Marselha 1 - 0

Sábado:

Strasbourg - Monaco 1 - 1

(15h45) Le Havre - Angers

Paris FC - Lyon

Auxerre - Nice

Lorient - Toulouse

Domingo:

(10h00) Lille - Troyes

(12h15) Le Mans - Lens

(15h45) Brest - PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Monaco 10 4 3 1 0 6 2 4

2. Rennes 10 4 3 1 0 8 5 3

3. Paris FC 7 3 2 1 0 6 2 4

4. Lyon 7 3 2 1 0 6 2 4

5. Lille 7 3 2 1 0 5 2 3

6. Strasbourg 7 4 2 1 1 9 8 1

7. Brest 5 3 1 2 0 6 5 1

8. Lorient 4 3 1 1 1 2 2 0

9. Troyes 4 3 1 1 1 4 7 -3

10. Lens 3 3 1 0 2 6 5 1

11. Olympique de Marselha 3 4 1 0 3 6 6 0

12. Angers 3 3 1 0 2 4 5 -1

13. PSG 2 3 0 2 1 5 6 -1

14. Le Mans 2 3 0 2 1 5 6 -1

15. Nice 2 3 0 2 1 1 4 -3

16. Le Havre 1 3 0 1 2 2 4 -2

17. Toulouse 1 3 0 1 2 2 5 -3

18. Auxerre 0 3 0 0 3 4 11 -7

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