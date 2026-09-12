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Monaco empata com Strasbourg e interrompe sequência 100% no Francês

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Repórter
12/09/2026 15:24

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Remando contra a maré, o Monaco conseguiu garantir um ponto com o empate em 1 a 1 com o Strasbourg neste sábado (12), pela 4ª rodada do Campeonato Francês. Com o resultado, a equipe comandada pelo brasileiro Filipe Luís interrompeu sua sequência de vitórias, mas retomou a liderança na tabela de classificação.

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O time do Principado, o único a vencer nas três primeiras rodadas, havia cedido provisoriamente a liderança ao Rennes (10 pontos), que na sexta-feira venceu o Olympique de Marselha por 1 a 0.

Com o empate contra o Strasbourg, o Monaco também soma 10 pontos, mas tem saldo de gols melhor em relação ao Rennes (+4 contra +3).

Paris FC ou Lyon, ambos com sete pontos e que se enfrentam no último jogo deste sábado, podem se juntar ao pelotão de frente e até mesmo assumir a liderança.

O Strasbourg (6º, 7 pontos) saiu na frente com um gol contra de Sadibou Sané (52'), mas o Monaco empatou com um belíssimo chute do alemão Paris Brunner (71'), que já havia brilhado na segunda rodada ao marcar dois gols contra o Olympique de Marselha.

Graças a esse empate, o técnico brasileiro Filipe Luís evitou sofrer sua primeira derrota desde que chegou ao Monaco, no início da temporada.

--- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira:

   Rennes - Olympique de Marselha                 1 - 0

  

   Sábado:

   Strasbourg - Monaco                            1 - 1

   (15h45) Le Havre - Angers                           

           Paris FC - Lyon                  

           Auxerre - Nice                              

           Lorient - Toulouse                          

  

   Domingo:

   (10h00) Lille - Troyes                              

   (12h15) Le Mans - Lens                              

   (15h45) Brest - PSG                                 

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Monaco                  10   4   3   1   0   6   2   4

    2. Rennes                  10   4   3   1   0   8   5   3

    3. Paris FC                 7   3   2   1   0   6   2   4

    4. Lyon                     7   3   2   1   0   6   2   4

    5. Lille                    7   3   2   1   0   5   2   3

    6. Strasbourg               7   4   2   1   1   9   8   1

    7. Brest                    5   3   1   2   0   6   5   1

    8. Lorient                  4   3   1   1   1   2   2   0

    9. Troyes                   4   3   1   1   1   4   7  -3

   10. Lens                     3   3   1   0   2   6   5   1

   11. Olympique de Marselha    3   4   1   0   3   6   6   0

   12. Angers                   3   3   1   0   2   4   5  -1

   13. PSG                      2   3   0   2   1   5   6  -1

   14. Le Mans                  2   3   0   2   1   5   6  -1

   15. Nice                     2   3   0   2   1   1   4  -3

   16. Le Havre                 1   3   0   1   2   2   4  -2

   17. Toulouse                 1   3   0   1   2   2   5  -3

   18. Auxerre                  0   3   0   0   3   4  11  -7

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