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Trump diz que unificação da Irlanda seria 'fantástica'

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AFP
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Repórter
12/09/2026 15:24

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Donald Trump afirmou neste sábado (12) que "adoraria ver" uma Irlanda unificada, abordando um tema sensível no início de sua visita de dois dias, que incluiu reuniões diplomáticas e golfe. 

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Esta viagem à Irlanda confunde ainda mais os limites entre sua presidência e seus interesses empresariais pessoais.

 Após se reunir com o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, em Dublin, Trump enfatizou que a reunificação da República da Irlanda e da Irlanda do Norte — separadas há mais de um século — seria "algo fantástico". 

"Do meu ponto de vista, isso acabará acontecendo. Pode muito bem acontecer agora", disse ele a repórteres, acrescentando que "o Reino Unido obviamente terá algo a dizer sobre isso". 

A ilha da Irlanda está dividida entre a República da Irlanda, ao sul, e a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido desde 1921. 

Segundo o Acordo da Sexta-Feira Santa de 1998, que pôs fim a três décadas de violência sectária na Irlanda do Norte, com um saldo de cerca de 3.000 mortos, um referendo pode ser realizado se o governo britânico determinar que a maioria da população da Irlanda do Norte provavelmente apoiará a reunificação com a República da Irlanda.

A população da República da Irlanda também precisaria votar a favor para que a reunificação aconteça.

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