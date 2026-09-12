Incêndio em balsa nas Filipinas deixa 76 mortos

O número de mortos no incêndio da balsa nas Filipinas subiu para 76 neste sábado (12), após a Guarda Costeira confirmar a descoberta de mais 41 corpos a bordo da embarcação incendiada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Trinta passageiros, incluindo dois cidadãos chilenos, e 13 tripulantes foram resgatados, segundo a Guarda Costeira.

As autoridades estimam que cerca de 12 pessoas continuam desaparecidas.

Os restos mortais dos passageiros falecidos serão levados para um porto em Coron, Palawan, informou a porta-voz da Guarda Costeira, Noemie Cayabyab, em um comunicado.

A AFP observou, mais cedo, funcionários da agência de desastres carregando caixões para um cemitério na cidade turística para o sepultamento temporário das vítimas do incêndio que consumiu o M/V June Aster na quarta-feira.

Os primeiros 30 corpos chegaram por mar na manhã deste sábado, enquanto peritos forenses iniciavam o minucioso processo de identificação.

O número total de mortos confirmados agora é de 76, incluindo cinco corpos recuperados imediatamente após o incidente.

O navio permanece encalhado a cerca de 7,5 quilômetros da costa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pam-cwl/ami/pb/mab/aa