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Incêndio em balsa nas Filipinas deixa 76 mortos

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RL
Ron Lopez e Jam Sta Rosa
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Ron Lopez e Jam Sta Rosa
Repórter
12/09/2026 15:12

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O número de mortos no incêndio da balsa nas Filipinas subiu para 76 neste sábado (12), após a Guarda Costeira confirmar a descoberta de mais 41 corpos a bordo da embarcação incendiada. 

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Trinta passageiros, incluindo dois cidadãos chilenos, e 13 tripulantes foram resgatados, segundo a Guarda Costeira. 

As autoridades estimam que cerca de 12 pessoas continuam desaparecidas. 

Os restos mortais dos passageiros falecidos serão levados para um porto em Coron, Palawan, informou a porta-voz da Guarda Costeira, Noemie Cayabyab, em um comunicado. 

A AFP observou, mais cedo, funcionários da agência de desastres carregando caixões para um cemitério na cidade turística para o sepultamento temporário das vítimas do incêndio que consumiu o M/V June Aster na quarta-feira.

Os primeiros 30 corpos chegaram por mar na manhã deste sábado, enquanto peritos forenses iniciavam o minucioso processo de identificação. 

O número total de mortos confirmados agora é de 76, incluindo cinco corpos recuperados imediatamente após o incidente. 

O navio permanece encalhado a cerca de 7,5 quilômetros da costa.

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pam-cwl/ami/pb/mab/aa

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