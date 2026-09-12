França investiga possível ato deliberado após descarrilamento de trem

A investigação sobre o descarrilamento de um trem no noroeste da França na sexta-feira, que deixou 44 pessoas feridas, está se concentrando em um possível ato deliberado após a descoberta de um trecho de trilho sobre a via, informou a AFP, citando uma fonte policial.

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Segundo Hervé Morin, presidente da região da Normandia, "a hipótese mais provável hoje é que se trate de um ato que não é simplesmente deliberado, mas que pode ser qualificado como criminoso. A locomotiva virou".

O trecho de trilho, "que se estima entre 250 e 300 quilos", não "foi parar ali na via por acaso, levando em conta que um trem passou uma hora antes e não houve trabalhos nesse intervalo", declarou.

A autoridade também detalhou que, neste trecho, a velocidade máxima era de 120 km/h.

O descarrilamento do trem regional (TER), que transportava 186 passageiros, ocorreu na Normandia, na altura da cidade de Cléon.

Ao todo, 44 pessoas ficaram feridas, entre elas uma jovem que estava "em estado crítico", mas que já não corre perigo.

Foi montada uma importante operação de emergência, com 130 bombeiros, cinco equipes médicas e 80 veículos.

A circulação, que foi interrompida imediatamente nos arredores da região do acidente, já foi restabelecida, informou neste sábado (12) um porta-voz da SNCF Réseau, empresa que administra a rede ferroviária francesa.

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