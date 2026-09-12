Zelensky está disposto a se reunir com Putin no G20 em Miami

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou que estaria disposto a se reunir com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, na cúpula do G20 em Miami para discutir sobre o fim da guerra, em uma entrevista divulgada pela imprensa neste sábado (12).

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Questionado sobre sua disposição de se reunir com o mandatário russo na cúpula de líderes mundiais em dezembro, caso ambos sejam convidados, Zelensky declarou à emissora alemã Deutsche Welle: "Sim, é claro". "Temos que ir. Temos que nos reunir, conversar e tomar decisões", afirmou.

"Não se trata de palavras. O que eu disser a ele ou o que ele quiser me dizer, não importa", disse o mandatário, acrescentando que o mais importante são os "resultados".

O Kremlin ainda não tomou uma decisão sobre a participação de Putin na reunião em dezembro, explicou o porta-voz Dmitri Peskov, citado pela agência russa TASS.

No último fim de semana, os negociadores americanos Steve Witkoff e Jared Kushner visitaram Moscou; em seguida, Putin e o presidente americano, Donald Trump, falaram sobre a guerra no início da semana, em uma conversa telefônica de uma hora que o Kremlin qualificou como "extremamente franca" e construtiva.

Na entrevista à Deutsche Welle, realizada na sexta-feira no Canadá, Zelensky afirmou que a visita de Witkoff e Kushner foi um "bom sinal", ressaltando a importância de que ambos visitassem Kiev além de Moscou. "É um respeito pelo nosso povo", enfatizou.

Ele também anunciou que pretende se reunir com Trump no fim de setembro, enquanto Washington promove novas negociações presenciais entre Moscou e Kiev.

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