Freiburg é o novo líder do Campeonato Alemão; Dortmund segue 100%
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Mudança no topo da tabela do Campeonato Alemão: o Freiburg é o novo líder, após a goleada por 5 a 0 sobre o Borussia Mönchengladbach neste sábado (12), pela 3ª rodada, e continua com 100% de aproveitamento, assim como o Borussia Dortmund, que venceu o Paderborn por 3 a 0.
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O líder anterior, o Augsburg, teve o seu primeiro tropeço ao ceder o empate em 2 a 2 com o Bayer Leverkusen nos últimos minutos, e agora é o terceiro colocado sete pontos.
Com os mesmos nove pontos do Dortmund, o Freiburg fica com a liderança por ter um melhor saldo de gols (+9 contra +6).
O outro time que conseguiu vencer as duas primeiras rodadas, recém-promovido Elversberg, não terá vida fácil para manter o aproveitamento de 100%, já que no domingo receberá o gigante Bayern de Munique.
Nos 5 a 0 contra o 'Gladbach', clube histórico afundado na zona de rebaixamento (três derrotas em três jogos), os protagonistas do Freiburg foram Yannick Engelhardt (23' e 79') e Igor Matanovic (29' e 77'), ambos marcando dois gols, antes de Maximilian Eggestein (86') selar a goleada.
Quando já perdia por 2 a 0, a situação do time de Mönchengladbach ficou ainda mais complicada com a expulsão do atacante Tim Kleindienst (52').
Por sua vez, o Dortmund sofreu mais do que o esperado para vencer o Paderborn: abriu o placar aos cinco minutos com o português Fábio Silva, mas só conseguiu matar o jogo na reta final com mais dois gols Felix Nmecha (80' e 89').
Antes disso, o artilheiro Serhou Guirassy havia marcado duas vezes, mas ambos os lances foram anulados pelo VAR.
É a primeira vez desde 2015 que o Borussia Dortmund consegue vencer os seus três primeiros jogos no Campeonato Alemão.
Já o Augsburg esteve perto de manter o aproveitamento de 100%, mas deixou a vitória escapar nos instantes finais, empatando em 2 a 2 em casa contra o Bayer Leverkusen (6º).
A equipe bávara abriu vantagem com dois gols de Michael Gregoritsch em um intervalo de cinco minutos no início do segundo tempo (50' e 55'), e o placar de 2 a 1 se manteve quase até o apito final, quando o tcheco Patrik Schick marcou o gol de empate (89'), garantindo que o Leverkusen saísse com pelo menos um ponto.
--- Jogos da 3ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira:
Union Berlin - Schalke 04 1 - 3
Sábado:
Borussia Dortmund - Paderborn 3 - 0
Hoffenheim - Stuttgart 2 - 1
Freiburg - B. Mönchengladbach 5 - 0
Augsburg - Bayer Leverkusen 2 - 2
Mainz - Eintracht Frankfurt 1 - 3
(13h30) Colônia - Werder Bremen
Domingo:
(10h30) RB Leipzig - Hamburgo
(12h30) Elversberg - Bayern de Munique
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Freiburg 9 3 3 0 0 10 1 9
2. Borussia Dortmund 9 3 3 0 0 8 2 6
3. Augsburg 7 3 2 1 0 9 3 6
4. Elversberg 6 2 2 0 0 7 5 2
5. Bayern de Munique 4 2 1 1 0 5 1 4
6. Bayer Leverkusen 4 3 1 1 1 8 5 3
7. Mainz 4 3 1 1 1 6 3 3
8. Eintracht Frankfurt 4 3 1 1 1 7 8 -1
9. Schalke 04 4 3 1 1 1 3 4 -1
10. RB Leipzig 3 2 1 0 1 4 3 1
11. Hoffenheim 3 3 1 0 2 6 7 -1
12. Werder Bremen 3 2 1 0 1 4 5 -1
13. Stuttgart 3 3 1 0 2 6 8 -2
14. Colônia 3 2 1 0 1 4 6 -2
15. Paderborn 1 3 0 1 2 0 4 -4
16. Union Berlin 1 3 0 1 2 4 10 -6
17. Hamburgo 0 2 0 0 2 0 7 -7
18. B. Mönchengladbach 0 3 0 0 3 3 12 -9
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tba-dr/mcd/cb