Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Freiburg é o novo líder do Campeonato Alemão; Dortmund segue 100%

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/09/2026 13:24

compartilhe

Mudança no topo da tabela do Campeonato Alemão: o Freiburg é o novo líder, após a goleada por 5 a 0 sobre o Borussia Mönchengladbach neste sábado (12), pela 3ª rodada, e continua com 100% de aproveitamento, assim como o Borussia Dortmund, que venceu o Paderborn por 3 a 0.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O líder anterior, o Augsburg, teve o seu primeiro tropeço ao ceder o empate em 2 a 2 com o Bayer Leverkusen nos últimos minutos, e agora é o terceiro colocado sete pontos.

Com os mesmos nove pontos do Dortmund, o Freiburg fica com a liderança por ter um melhor saldo de gols (+9 contra +6).

O outro time que conseguiu vencer as duas primeiras rodadas, recém-promovido Elversberg, não terá vida fácil para manter o aproveitamento de 100%, já que no domingo receberá o gigante Bayern de Munique.

Nos 5 a 0 contra o 'Gladbach', clube histórico afundado na zona de rebaixamento (três derrotas em três jogos), os protagonistas do Freiburg foram Yannick Engelhardt (23' e 79') e Igor Matanovic (29' e 77'), ambos marcando dois gols, antes de Maximilian Eggestein (86') selar a goleada.

Quando já perdia por 2 a 0, a situação do time de Mönchengladbach ficou ainda mais complicada com a expulsão do atacante Tim Kleindienst (52').

Por sua vez, o Dortmund sofreu mais do que o esperado para vencer o Paderborn: abriu o placar aos cinco minutos com o português Fábio Silva, mas só conseguiu matar o jogo na reta final com mais dois gols Felix Nmecha (80' e 89').

Antes disso, o artilheiro Serhou Guirassy havia marcado duas vezes, mas ambos os lances foram anulados pelo VAR.

É a primeira vez desde 2015 que o Borussia Dortmund consegue vencer os seus três primeiros jogos no Campeonato Alemão.

Já o Augsburg esteve perto de manter o aproveitamento de 100%, mas deixou a vitória escapar nos instantes finais, empatando em 2 a 2 em casa contra o Bayer Leverkusen (6º).

A equipe bávara abriu vantagem com dois gols de Michael Gregoritsch em um intervalo de cinco minutos no início do segundo tempo (50' e 55'), e o placar de 2 a 1 se manteve quase até o apito final, quando o tcheco Patrik Schick marcou o gol de empate (89'), garantindo que o Leverkusen saísse com pelo menos um ponto.

--- Jogos da 3ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira:

   Union Berlin - Schalke 04                      1 - 3

  

   Sábado:

   Borussia Dortmund - Paderborn                  3 - 0

   Hoffenheim - Stuttgart                         2 - 1

   Freiburg - B. Mönchengladbach                  5 - 0

   Augsburg - Bayer Leverkusen                    2 - 2

   Mainz - Eintracht Frankfurt                    1 - 3

   (13h30) Colônia - Werder Bremen                      

  

   Domingo:

   (10h30) RB Leipzig - Hamburgo                       

   (12h30) Elversberg - Bayern de Munique           

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Freiburg                 9   3   3   0   0  10   1   9

    2. Borussia Dortmund        9   3   3   0   0   8   2   6

    3. Augsburg                 7   3   2   1   0   9   3   6

    4. Elversberg               6   2   2   0   0   7   5   2

    5. Bayern de Munique        4   2   1   1   0   5   1   4

    6. Bayer Leverkusen         4   3   1   1   1   8   5   3

    7. Mainz                    4   3   1   1   1   6   3   3

    8. Eintracht Frankfurt      4   3   1   1   1   7   8  -1

    9. Schalke 04               4   3   1   1   1   3   4  -1

   10. RB Leipzig               3   2   1   0   1   4   3   1

   11. Hoffenheim               3   3   1   0   2   6   7  -1

   12. Werder Bremen            3   2   1   0   1   4   5  -1

   13. Stuttgart                3   3   1   0   2   6   8  -2

   14. Colônia                  3   2   1   0   1   4   6  -2

   15. Paderborn                1   3   0   1   2   0   4  -4

   16. Union Berlin             1   3   0   1   2   4  10  -6

   17. Hamburgo                 0   2   0   0   2   0   7  -7

   18. B. Mönchengladbach       0   3   0   0   3   3  12  -9

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tba-dr/mcd/cb

Tópicos relacionados:

fbl ger

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay