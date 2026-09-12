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Lando Norris faz a pole position do GP da Espanha de F1

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/09/2026 12:12

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O atual o piloto britânico Lando Norris (McLaren), atual campeão mundial de Fórmula 1, vai largar na pole position do Grande Prêmio da Espanha, após ser o mais rápido na classificação disputada neste sábado (12), no novo circuito de Madri.

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Contra todas as expectativas, Norris, que não vinha tendo um bom desempenho desde o início do fim de semana na capital espanhola, superou o italiano Kimi Antonelli (Mercedes) e o holandês Max Verstappen (Red Bull) por 11 e 140 milésimos de segundo, respectivamente.

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bb/gk/cb

Tópicos relacionados:

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