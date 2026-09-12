Forças iemenitas afirmam ter atacado houthis ao norte de Bab el-Mandeb

As forças governamentais do Iêmen, apoiadas pela Arábia Saudita, afirmaram neste sábado (12) ter atacado combatentes houthis na costa do mar Vermelho, um dia após os rebeldes pró-Irã terem assumido o controle desta zona estratégica.

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"As forças armadas destruíram hoje veículos e armas e eliminaram membros da milícia terrorista houthi, apoiada pelo regime iraniano, nas proximidades do porto de Moca", informou a agência de notícias oficial Saba.

As forças regulares também atacaram a periferia dessa cidade às margens do mar Vermelho e a estrada que leva a Dhubab, mais ao sul.

Os houthis, que até pouco tempo controlavam grande parte do norte do país, incluindo a capital Sanaa, avançaram nos últimos dias em direção ao sul e tomaram a cidade de Moca na quinta-feira.

Em seguida, assumiram o controle da costa e das ilhas ao sul do mar Vermelho, o que significa que agora controlam o Estreito de Bab el-Mandeb, que dá acesso a esse mar a partir do Índico.

Os houthis prometeram uma navegação "segura" no estreito, exceto para seu inimigo, a Arábia Saudita, que desde 2015 apoia militarmente o governo reconhecido pela comunidade internacional.

A Arábia Saudita, o maior exportador mundial de petróleo, encontra-se assim encurralada, com Bab el-Mandeb sob controle dos houthis e o Estreito de Ormuz, no outro extremo da península, bloqueado pelo Irã desde o início da guerra no Oriente Médio.

Os petroleiros e navios comerciais provenientes da Ásia utilizam Bab el-Mandeb para chegar ao mar Vermelho e, em seguida, ao canal de Suez e ao Mediterrâneo, e no sentido inverso em direção ao oceano Índico.

Em caso de bloqueio, a única alternativa, muito mais cara, consiste em contornar a África pelo Cabo da Boa Esperança.

Os confrontos no Iêmen desde a semana passada deixaram centenas de mortos em ambos os lados, sobretudo combatentes, mas também alguns civis.

Cerca de 46.000 pessoas tiveram de abandonar suas casas, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

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