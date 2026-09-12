Brics pede 'máxima prudência' no Oriente Médio

Os 11 membros do grupo de potências emergentes do Brics, entre eles Brasil, Rússia, Índia, China e Irã, pediram calma no Oriente Médio em uma declaração conjunta divulgada neste sábado (12), no primeiro dia de uma cúpula em Nova Délhi.

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"Expressamos nossa profunda preocupação com a escalada contínua das tensões no Oriente Médio/Ásia Ocidental e (...) pedimos a máxima prudência, bem como que se evitem ações que possam agravar ainda mais a situação", afirma o comunicado.

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