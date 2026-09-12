Trump chega à Irlanda para torneio de golfe e reuniões de alto nível

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou à Irlanda neste sábado (12), sob forte esquema de segurança, para dois dias de diplomacia e golfe, em uma viagem que volta a confundir as fronteiras entre sua presidência e seus interesses empresariais pessoais.

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Trump pousou no aeroporto de Dublin em um avião oferecido pelo Catar, pouco antes das 8h25 da manhã (4h25 no horário de Brasília), segundo jornalistas da AFP.

Pelo menos 4.000 policiais e outros efetivos, incluindo franco-atiradores, foram mobilizados para a visita, em uma das maiores operações de segurança já organizadas na Irlanda.

Milhares de manifestantes contrários ao mandatário republicano planejam se concentrar em Dublin, onde ele terá reuniões separadas com o primeiro-ministro da Irlanda, Micheál Martin, e com a presidente, Catherine Connolly.

Posteriormente, Trump viajará para seu luxuoso complexo turístico em Doonbeg, na costa oeste da Irlanda, onde alguns dos melhores golfistas do mundo competem no torneio Irish Open. O presidente dos Estados Unidos poderá até mesmo entregar o troféu no domingo.

O bilionário de 80 anos promove abertamente as atividades de golfe de seu holding familiar desde seu retorno à Casa Branca para um segundo mandato, em janeiro de 2025.

No verão passado, recebeu o então primeiro-ministro britânico Keir Starmer e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em seu luxuoso complexo de Turnberry, na costa oeste da Escócia.

Depois, inaugurou outro campo de golfe que leva seu nome na localidade de Balmedie, perto de Aberdeen, na costa nordeste escocesa.

Segundo relatos, a operação de segurança para a visita custará 23 milhões de dólares (117 milhões de reais, na cotação atual) à Irlanda.

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