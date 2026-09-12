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Delegação russa participará de reunião do G20 nos EUA

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AFP
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Repórter
12/09/2026 08:43

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A Rússia enviará representantes para uma reunião do G20 sobre energia em Houston na próxima semana, informou um diplomata russo neste sábado (12), em um momento em que os Estados Unidos intensificam seus esforços para pôr fim ao conflito na Ucrânia.

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"Uma delegação russa participará da reunião de ministros de Energia realizada sob a presidência americana do G20 em Houston, de 14 a 16 de setembro", escreveu no Telegram Marat Berdyev, embaixador encarregado dos assuntos relacionados ao G20. 

Representantes dos ministérios russos de Energia, Relações Exteriores e Recursos Naturais integrarão a delegação, acrescentou Berdyev, sem especificar quem serão estes funcionários.

"As ideias russas são cada vez mais demandadas no que diz respeito a combinações energéticas flexíveis, neutralidade tecnológica, ao papel dos combustíveis fósseis em geral e, em particular, do gás natural e da energia nuclear para fins pacíficos", afirmou.

No início de setembro, os Estados Unidos já haviam recebido o ministro russo das Finanças, Anton Siluanov, na Carolina do Norte para outra reunião do G20, presença que gerou desconforto entre os aliados europeus da Ucrânia.

"Não acreditamos que seja o momento de normalizar a Rússia" nem a sua presença nesse tipo de encontros, declarou então o comissário europeu de Economia da União Europeia, Valdis Dombrovskis.

O G20, integrado pelas principais economias do mundo, é formado por 19 países, além da União Europeia e da União Africana.

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bur/sbk/cw/ahg/avl/yr

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