Matemáticos alertam para 'efeito destrutivo' da IA em sua disciplina

Vinte e cinco ganhadores da Medalha Fields, equivalente ao Nobel de matemática, alertaram em carta, nesta sexta-feira, para um possível "efeito destrutivo" da inteligência artificial (IA) nas pesquisas nessa disciplina.

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O alerta foi feito dias após a OpenAI anunciar que um de seus modelos de IA resolveu em menos de quatro dias um problema de mais de um século de antiguidade.

A IA "oferece o potencial de reforçar e acelerar o estudo e a compreensão da matemática", escreveram os pesquisadores. "Como profissão, a matemática terá que se adaptar a essas mudanças de várias maneiras."

Os pesquisadores advertiram que são "as decisões dos seres humanos que controlam essa tecnologia" que vão determinar, "em grande parte, se ela é benéfica para a disciplina ou tem um efeito destrutivo". Também apontaram que os objetivos das empresas de IA e os da comunidade matemática estão "gravemente desalinhados", e que essa tendência representa "uma ameaça geral ao trabalho intelectual".

Várias empresas de IA reportaram desde o ano passado avanços na matemática, sendo o problema de Navier-Stokes o de maior destaque até o momento.

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