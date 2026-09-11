Conversas entre Israel e Líbano em Roma foram adiadas para outubro

As conversas diplomáticas entre Israel e Líbano, inicialmente previstas para a próxima semana, em Roma, foram adiadas para outubro, anunciou nesta sexta-feira (11) uma autoridade do Departamento de Estado dos Estados Unidos, país mediador das negociações.

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Embora os embaixadores do Líbano e de Israel nos Estados Unidos devam se reunir na próxima semana em Washington, “a próxima rodada de negociações formais acontecerá em Roma, em outubro”, declarou a autoridade, sob condição de anonimato.

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