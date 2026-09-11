Wall Street fecha em alta, impulsionada por respiro nos preços do petróleo

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (11), aproveitando uma pausa nos preços do petróleo após o forte repique dos últimos dias, sem que a publicação de um novo índice de inflação nos Estados Unidos tenha surpreendido.

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O Dow Jones fechou em alta de 0,98%, enquanto o índice Nasdaq subiu 0,96% e o ampliado S&P 500 avançou 0,86%.

Os preços do petróleo recuaram cerca de 2,5%, uma dinâmica que foi bem recebida após várias sessões de forte alta. No entanto, o petróleo ainda se mantém em níveis elevados devido à retomada das hostilidades no Oriente Médio.

O anúncio de uma reunião na segunda-feira entre o Irã e seus vizinhos do Golfo sobre o Estreito de Ormuz deu certa esperança ao mercado quanto a um possível avanço diplomático.

Isto permitiu um repique das ações, impulsionado também por compras de oportunidade após três sessões consecutivas de quedas, explica Jose Torres, analista da plataforma Interactive Brokers.

Antes da abertura desta sexta-feira, os investidores conheceram o índice de preços ao consumidor (IPC) nos Estados Unidos, que aumentou 3,4% na comparação anual em agosto, o mesmo ritmo de julho. De um mês para o outro, o índice avançou 0,4% (frente a +0,1% do mês anterior).

Para Jack Ablin, analista da Cresset, o informe "não foi exagerado, nem particularmente elevado fora do setor da energia".

Os investidores, que já tinham assimilado um informe publicado na véspera mostrando uma aceleração dos preços de produção, "resignou-se à ideia de que o Fed vai aumentar seus juros na semana que vem", avalia Ablin.

O banco central americano se reunirá na próxima semana.

Mais de 85% do mercado aposta em um endurecimento monetário nesta ocasião, segundo a ferramenta de acompanhamento CME FedWatch.

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