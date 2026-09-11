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Arábia Saudita diz que oleoduto foi atacado por drones lançados do Iraque

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AF
AFP
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Repórter
11/09/2026 18:45

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A Arábia Saudita atribuiu, nesta sexta-feira (11), o ataque ao oleoduto Leste-Oeste, que provocou seu fechamento, a drones lançados do Iraque, segundo a chancelaria.

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O ministério das Relações Exteriores condenou, em um comunicado, "o ataque ao oleoduto Leste-Oeste nas regiões de Riade e Medina (oeste) por vários drones procedentes do Iraque, o que causou vítimas humanas e danos que estão sendo reparados atualmente".

"O oleoduto foi fechado preventivamente", havia informado anteriormente um funcionário do Ministério da Energia.

A pedido do primeiro-ministro iraquiano, Riade "optou por não responder neste momento e apoiar os esforços do governo iraquiano (...) para prevenir ataques lançados do Iraque contra o Reino e países vizinhos", disse o ministro das Relações Exteriores.

Mas ele enfatizou que a Arábia Saudita "se reserva o direito a tomar todas as medidas necessárias para proteger sua soberania, sua segurança e suas instalações".

"O governo iraquiano condena os ataques contra o irmão Reino da Arábia Saudita e reafirma seu repúdio a qualquer agressão que mine a segurança e a estabilidade do reino, ou prejudique as sólidas relações fraternas entre os dois países", disse, em nota, o gabinete do primeiro-ministro iraquiano, Ali al Zaidi.

Segundo o gabinete, o premiê ordenou a abertura de "uma investigação sobre as circunstâncias destas agressões (...), assim como a adoção de medidas legais contra toda pessoa cuja implicação fique demonstrada".

De acordo com a Arábia Saudita, os ataques, registrados na manhã de quinta-feira contra este oleoduto estratégico, que liga o Golfo ao Mar Vermelho, deixou vários feridos.

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bur-liu/ybl/lbf/nn/mvv/ic

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