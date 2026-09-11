Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Descarrilamento de trem deixa 44 feridos no norte da França

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/09/2026 18:32

compartilhe

Quarenta e quatro pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira (11) no descarrilamento de um trem regional que transportava 186 passageiros e fazia a rota Rouen-Caen, no norte da França, informou o promotor de Rouen, Sébastien Gallois.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O descarrilamento ocorreu no departamento de Seine-Maritime, entre Tourville e Elbeuf-Saint-Aubin, perto da cidade de Cléon. Os "testes de detecção" feitos pelo condutor do trem deram "todos negativo", diz o comunicado.

A polícia judiciária de Rouen está encarregada da investigação para "determinar as causas dos ferimentos graves" em uma mulher, evacuada às pressas.

O incidente ocorreu por volta das 19h45 locais, segundo a prefeitura de Seine-Maritime. "Juntamente com o prefeito - que se dirige ao local e coordena a mobilização dos serviços de emergência - e com as equipes da SNCF [empresa estatal de transporte ferroviário], estamos monitorando a situação", informou previamente no X o ministro dos Transportes, Philippe Tabarot.

A SNCF Réseau ressaltou à AFP que "a prioridade é atender os passageiros e, depois, restabelecer o tráfego".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mdz/lbf/mvl/lb/ic-lb

Tópicos relacionados:

acidente franca transporte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay