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Envio de tropas europeias à Ucrânia seria 'guerra contra a Rússia', alerta Putin

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AFP
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Repórter
11/09/2026 18:32

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O presidente russo, Vladimir Putin, advertiu nesta sexta-feira (11) que um eventual envio de tropas europeias à Ucrânia equivaleria a “uma guerra contra a Rússia”, e insistiu que Moscou não “representa uma ameaça” para os países europeus.

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“Atualmente, eles [os líderes europeus] dizem que estão considerando uma forma de enviar tropas ao território ucraniano. Isso significa uma guerra contra a Rússia”, declarou Putin, segundo agências de notícias russas.

“Não ameaçamos e não temos nenhuma intenção de ameaçar os países europeus. Por que faríamos isso? Ninguém percebe que não temos nenhuma razão para entrar em conflito com a Europa”, acrescentou.

Putin, que participa em Nova Délhi da cúpula do Brics, acusou os líderes europeus de “assustar suas populações com uma ameaça imaginária procedente da Rússia”, e afirmou que “essa ameaça não existe e nunca existiu”.

A Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, reitera que a presença de forças ocidentais em território ucraniano é uma linha vermelha que não deve ser ultrapassada. Embora tenha sido discutida por dirigentes europeus durante vários anos, a ideia de enviar tropas não se concretizou.

Moscou justifica a guerra na Ucrânia por considerar uma ameaça a possível expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) até suas fronteiras. Kiev, por sua vez, espera aderir à aliança militar.

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bur/ybl/lbf/nn/ic/lb

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