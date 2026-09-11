Siniakova e Townsend vencem torneio feminino de duplas do US Open

A tcheca Katerina Siniakova e a americana Taylor Townsend se consagraram, nesta sexta-feira (11), campeãs do torneio feminino de duplas do US Open, completando o quadro de títulos em torneios de Grand Slam.

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A dupla, que era a primeira cabeça-de-chave em Nova York, virou após perder o primeiro set e venceu as americanas Ashlyn Krueger e Robin Montgomery por 5-7, 6-0 e 6-2.

Siniakova e Townsend já tinham em seu poder o troféu de Wimbledon de 2024, o do Aberto da Austrália de 2025 e o de Roland Garros este ano.

Para Siniakova, este é o décimo segundo grande título de sua carreira em duplas e também a segunda vez que completa o Grand Slam de carreira, que anteriormente conquistou com sua compatriota Barbora Krejcikova entre 2018 e 2022.

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