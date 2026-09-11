Petróleo cai com perspectiva de reunião sobre o Estreito de Ormuz

Os preços do petróleo fecharam em queda nesta sexta-feira (11), à medida que a perspectiva de negociações entre o Irã e seus vizinhos do Golfo sobre o Estreito de Ormuz trouxe algum alívio ao mercado após a forte escalada dos dias anteriores.

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O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em novembro recuou 2,81%, para US$ 104,61. Na semana anterior, havia acumulado alta de 8,65%. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em outubro, caiu 2,37%, para US$ 100,05.

Teerã realizará na segunda-feira conversações destinadas a "promover uma melhor compreensão entre os países da região e contribuir para o fortalecimento da segurança regional comum", informou o Ministério das Relações Exteriores do Irã, acrescentando que "o Iraque e outros países costeiros do Golfo" participarão do encontro.

O jornal Financial Times, que revelou a informação mais cedo, afirmou que as autoridades deverão se reunir para "obter adesão a um acordo destinado a administrar temporariamente o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz".

Essa passagem estratégica tornou-se um dos principais pontos de tensão na guerra entre Washington e Teerã. A interrupção de grande parte do tráfego na região provocou a alta dos preços dos combustíveis desde o início do conflito.

O mercado também se mostrou mais tranquilo nesta sexta-feira diante da perspectiva de redução do consumo. A Agência Internacional de Energia (AIE) prevê uma queda na demanda por petróleo.

Ainda assim, o mercado segue sob pressão devido aos acontecimentos em torno de outro gargalo estratégico: os houthis alinhados ao Irã, que assumiram o controle de toda a costa iemenita do Mar Vermelho e das ilhas do Estreito de Bab el-Mandeb, uma rota marítima crucial que conecta a Ásia à Europa.

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