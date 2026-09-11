Descarrilamento deixa 20 feridos no norte da França

Vinte pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira (11) no descarrilamento de um trem regional que transportava 180 passageiros e fazia a rota Rouen-Caen, informou no X o ministro dos Transportes da França, Philippe Tabarot, ressaltando que se trata de um número provisório.

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O descarrilamento ocorreu no departamento de Seine-Maritime, entre Tourville e Elbeuf-Saint-Aubin, perto da cidade de Cléon. "Juntamente com o prefeito - que se dirige ao local e coordena a mobilização dos serviços de emergência - e com as equipes da SNCF [empresa estatal de transporte ferroviário], estamos monitorando a situação", informou o ministro.

O incidente ocorreu por volta das 19h45 locais, segundo a prefeitura de Seine-Maritime. "A prioridade é atender os passageiros e, depois, restabelecer o tráfego", informou a SNCF.

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