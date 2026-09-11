Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Descarrilamento deixa 20 feridos no norte da França

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/09/2026 17:32

compartilhe

Vinte pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira (11) no descarrilamento de um trem regional que transportava 180 passageiros e fazia a rota Rouen-Caen, informou no X o ministro dos Transportes da França, Philippe Tabarot, ressaltando que se trata de um número provisório.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O descarrilamento ocorreu no departamento de Seine-Maritime, entre Tourville e Elbeuf-Saint-Aubin, perto da cidade de Cléon. "Juntamente com o prefeito - que se dirige ao local e coordena a mobilização dos serviços de emergência - e com as equipes da SNCF [empresa estatal de transporte ferroviário], estamos monitorando a situação", informou o ministro.

O incidente ocorreu por volta das 19h45 locais, segundo a prefeitura de Seine-Maritime. "A prioridade é atender os passageiros e, depois, restabelecer o tráfego", informou a SNCF.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mdz/lbf/mvl/lb/ic

Tópicos relacionados:

acidente franca transporte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay