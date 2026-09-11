McLaren 'avança muito bem' para 2027, diz seu diretor técnico

Após um início de temporada complicado, a escuderia McLaren, atual campeã mundial de construtores, acertou o ritmo com vitórias nos recentes Grandes Prêmios de Fórmula 1 da Hungria e dos Países Baixos, e "avança muito bem" para 2027, disse à AFP, nesta sexta-feira (11), seu diretor técnico, Mark Temple.

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PERGUNTA: Depois de um início de temporada complicado, como conseguiram voltar ao topo e que fragilidades conseguiram corrigir?

RESPOSTA: "Foi necessário entender os novos motores, sua utilização tanto do ponto de vista da pilotagem, quanto da engenharia. Foi uma curva de aprendizagem muito acentuada, por isso no início do ano fizemos progressos muito rápidos de como explorar e pilotar melhor o carro. Evidentemente, as coisas se estabilizaram um pouco, mas seguimos aprendendo e buscando pequenas melhorias do lado do motor".

"Foi no chassi que introduzimos várias evoluções na aerodinâmica: assoalho, asa traseira, asa dianteira. Tudo isso se soma e representa grande parte da melhoria. O restante é mais sutil, está mais ligado a pequenos ajustes para os pilotos em função dos seus comentários ou ao uso dos pneus".

P: Esperavam que o início de temporada fosse tão difícil com o novo regulamento?

R: "Sabíamos que ia ser muito difícil, mas prever que será difícil é uma coisa e vivê-lo é outra. Tentamos planejar o máximo possível, então sabíamos que o motor seria um grande desafio e que o desenvolvimento aerodinâmico seria muito rápido".

"Quando há uma grande mudança de regulamento, cada equipe chega com ideias diferentes. Nós temos as nossas, mas também é preciso observar o que os outros fazem, ver o que podemos aprender, o que podemos incorporar ao nosso próprio carro e o que talvez não seja pertinente".

P: A disputa com a Red Bull e Max Verstappen até o último Grande Prêmio da temporada passada contribuiu para este início de temporada mais difícil?

R: "Evidentemente teve impacto. Quando uma temporada está decidida matematicamente, é muito fácil concentrar a atenção na seguinte, mas o campeonato de pilotos foi extremamente apertado na temporada passada, então tivemos de nos manter mais focados. Quando há um título em jogo, é preciso olhar para os Grandes Prêmios que você tem logo à frente e concentrar-se neles, ao mesmo tempo em que tenta gerir o ano seguinte".

P: Em que ponto se encontra o desenvolvimento do carro para 2027?

R: "Está avançando muito bem. Será uma evolução do carro de 2026 porque o regulamento é, em linhas gerais, o mesmo. Portanto, é mais simples do que a passagem de 2025 para 2026, já que, embora se redesenhe a maior parte do carro, parte-se de uma base que constitui uma boa referência. É, portanto, mais uma evolução do que um problema completamente diferente a ser resolvido. Acho que estamos fazendo bons progressos.

Evidentemente, sempre gostaríamos de ter mais tempo para fazer mais coisas e melhorar o desempenho, mas desse ponto de vista não há nenhuma preocupação".

P: Acredita que conseguirão fazer um carro ainda mais competitivo no próximo ano?

R: "Sim, claramente. Há coisas que aprendemos ao longo da temporada sobre o carro atual e que não podemos incorporar até o ano que vem, então deveríamos dar um passo à frente. E o aprendizado de 2026 vai nos ajudar muito. Tradicionalmente, quando há novo regulamento, o ritmo de progressão desacelera um pouco depois do primeiro ano, mas estou certo de que continuará bastante alto durante o inverno boreal, então temos de partir do princípio de que é preciso maximizar tudo".

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