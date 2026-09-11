Zelensky insta EUA a impor sanções à Rússia após novos ataques

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou nesta sexta-feira (11) que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deveria impor novas sanções à Rússia "agora" devido aos recentes ataques mortais contra a Ucrânia.

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Zelensky se pronunciou após anunciar que planejava se reunir com Trump no fim de setembro, em meio aos esforços liderados por Washington para negociar o fim da guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.

"As sanções devem ser impostas agora", afirmou Zelensky no fórum Yalta European Strategy. "Sinceramente, às vezes não entendo por que não se pode tomar decisões rapidamente", acrescentou.

Por outro lado, o mandatário ucraniano pediu uma trégua com a Rússia nos ataques contra instalações energéticas e afirmou que a Ucrânia está preparada para responder caso Moscou ataque a rede de energia do país durante o inverno.

"A Rússia sabe que, se atacar (...) receberá o mesmo em resposta", afirmou.

Nos últimos meses, tanto Moscou quanto Kiev intensificaram os ataques de longo alcance um contra o outro, enquanto continuam estagnadas as negociações lideradas pelos Estados Unidos para pôr fim ao conflito mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Um ataque russo com drone contra um posto de gasolina em Kiev na madrugada desta sexta-feira deixou dois mortos e quatro pessoas foram hospitalizadas, informou o prefeito da cidade.

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