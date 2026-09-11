Arábia Saudita fecha oleoduto Leste-Oeste um dia após ataques

As autoridades sauditas fecharam o oleoduto Leste-Oeste nas regiões de Riade e Medina, depois de um ataque que deixou vários feridos, informou um funcionário do Ministério da Energia à imprensa estatal nesta sexta-feira (11).

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"O oleoduto Leste-Oeste, nas regiões de Riade e Medina, foi alvo de vários ataques na manhã de quinta-feira", disse o funcionário à agência de notícias SPA.

"O oleoduto foi paralisado preventivamente e os ataques deixaram alguns feridos", acrescentou.

Desde o início da guerra no Oriente Médio, no final de fevereiro, Riade tem intensificado o uso deste oleoduto, que liga Abqaiq, perto do Golfo, ao porto de Yanbu, no Mar Vermelho, para contornar o bloqueio do Estreito de Ormuz pelo Irã.

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