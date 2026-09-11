Antonelli faz o melhor tempo no segundo treino livre para o GP da Espanha de F1

O líder do campeonato mundial de Fórmula 1, Kimi Antonelli, foi o mais rápido com sua Mercedes, nesta sexta-feira (11), na segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio da Espanha, à frente dos pilotos da Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

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O italiano de 20 anos marcou o melhor tempo, 1:33,662 segundos, superando Leclerc por 113 centésimos de segundo, no novo e exigente circuito de Madring, na capital espanhola.

Após uma primeira sessão de treinos sem acidentes, a segunda foi interrompida com bandeira vermelha quando o estreante da Racing Bulls, Arvid Lindblad, perdeu o controle do carro e se chocou contra a barreira na curva 13. O piloto saiu ileso, mas seu veículo sofreu danos graves.

Lindblad vinha apresentando um ótimo desempenho até então e havia conseguido o quarto melhor tempo antes do acidente, posição que manteve à frente do piloto da Mercedes George Russell, do tetracampeão da Red Bull Max Verstappen e de Oscar Piastri, da McLaren.

O espanhol da Williams, Carlos Sainz, só conseguiu o 16º melhor tempo, a 2.629 segundos de Antonelli, enquanto seu compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) foi o 17º, ficando a 3.118 segundos do mais rápido.

Alonso completou apenas 16 voltas, após entrar na pista com 25 minutos de atraso devido a um problema na embreagem de seu AMR26.

A sexta-feira teve muito menos incidentes do que o previsto para um circuito inovador e técnico.

Nos treinos da Fórmula 2 durante a manhã, em contrapartida, o carro do tailandês Tasanapol Inthraphuvasak (ART GP) pegou fogo depois de se colidir violentamente contra um muro de proteção.

O piloto, que rodou antes de atingir as proteções na curva 19, não se feriu e conseguiu sair sozinho da cabine quando a parte traseira de seu carro já estava em chamas.

Uma terceira sessão de treinos livres de F1 acontecerá no sábado (12), antes da classificatória para a corrida no domingo.

- Segunda sessão de treinos livres:

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:33.662 (24 voltas)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:33.775 (26)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:33.811 (23)

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:33.890 (15)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:33.999 (25)

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:34.063 (22)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:34.200 (24)

Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 1:34.758 (26)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:34.867 (26)

Liam Lawson (NZL/Red Bull) 1:34.938 (21)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:34.959 (21)

Nico Hülkenberg (ALE/Audi) 1:35.060 (22)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:35.170 (25)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:35.203 (26)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:35.886 (22)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:36.291 (25)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:36.780 (16)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:36.936 (22)

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:37.195 (24)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) 1:37.273 (20)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:37.727 (24)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 0.000 ( 2)

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