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Equador impõe toque de recolher noturno em províncias costeiras violentas

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AFP
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Repórter
11/09/2026 15:02

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O Equador imporá um toque de recolher noturno em quatro províncias costeiras assoladas pela violência relacionada ao tráfico de drogas, com o objetivo de intensificar as operações militares e policiais, anunciou nesta sexta-feira (11) o ministro do Interior, John Reimberg. 

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O toque de recolher, de cinco horas, estará em vigor de 17 a 30 de setembro nas províncias de Guayas, Manabí, Los Ríos e El Oro, esta última na fronteira com o Peru (sul). 

"O toque de recolher será temporário, direcionado e acompanhado por uma mobilização das forças de segurança", escreveu Reimberg no X. 

A restrição valerá da meia-noite às 5h00, horário local (2h00 às 07h00 no horário de Brasília). 

"Durante esse período, intensificaremos nossas operações contra organizações criminosas que buscam semear o medo e desafiar o Estado", acrescentou o ministro. 

O Equador está mergulhado em uma onda de violência resultante de confrontos entre organizações criminosas dedicadas ao narcotráfico, sequestro, extorsão e mineração ilegal.

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pld/sp/lbf/aa

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