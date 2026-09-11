Presidente colombiano remove das redes sociais vídeos de corpos após ordem judicial

O governo colombiano retirou de algumas redes sociais os vídeos do presidente de direita, Abelardo de la Espriella, caminhando entre os corpos de supostos criminosos mortos pelas forças de segurança, após uma decisão judicial.

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Na terça-feira, uma juíza ordenou a remoção temporária de vídeos que mostravam corpos em sacos brancos, publicados nos dias 2 e 4 de setembro na conta do Instagram da Presidência (@infopresidencia) e em todas as redes sociais do grupo Meta.

A medida permanecerá em vigor até que a juíza emita uma decisão sobre se o conteúdo é violento e deve ser removido de forma permanente.

Em pouco mais de um mês no cargo, De la Espriella vem conduzindo uma ofensiva mortal contra o crime organizado no país com o apoio dos Estados Unidos, seu principal parceiro militar.

O excêntrico advogado milionário é conhecido por exibir os resultados de suas operações em vídeos que sempre terminam com gritos de "Viva Cristo Rei!" acompanhados de uma música de guerra.

Em um mês, ele ordenou três bombardeios mortais contra acampamentos guerrilheiros na Amazônia e na fronteira com a Venezuela, com pelo menos 42 mortos, seis deles menores de idade.

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