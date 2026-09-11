Venezuela assina com Suriname acordo de cooperação em hidrocarbonetos

As presidentes da Venezuela e do Suriname assinaram, nesta sexta-feira (11), durante uma visita oficial em Paramaribo, vários acordos, incluindo um de capacitação para as indústrias de petróleo e gás surinamesas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, se reuniu com sua contraparte Jennifer Geerlings-Simons, primeira mulher chefe de Estado do Suriname, um pequeno país de 600 mil habitantes que recentemente registrou a descoberta de jazidas de petróleo e de gás.

Após um encontro com suas comitivas e a assinatura dos acordos, Rodríguez disse que seu país compartilhará com o Suriname a longa experiência que tem na indústria petrolífera.

Estes "acordos (são) muito importantes na área dos hidrocarbonetos, onde oferecemos a experiência da Venezuela na exploração, produção de petróleo, no gás, no âmbito dos hidrocarbonetos, oferecer capacitação à indústria do Suriname", disse Rodríguez.

A Venezuela, que este ano aumentou em quase 30% sua produção de petróleo, busca revigorar sua indústria com um recente e inédito acordo que cede aos Estados Unidos 20% de suas gigantescas reservas petrolíferas.

As mandatárias também assinaram um acordo para reativar a conexão aérea entre os dois países.

"O acordo de conectividade aérea deve impulsionar também substancialmente nossa aproximação. Voos comerciais Suriname-Venezuela", disse a presidente interina venezuelana, que se manifestou a favor de promover o turismo regional.

Adicionalmente, alcançaram um acordo de pesca que autoriza 200 pescadores venezuelanos a pescar no corredor atlântico com o Suriname, que poderá "ter mero e pargo para exportação para os Estados Unidos e outros países", indicou Rodríguez.

A presidente interina da Venezuela agradeceu ao Suriname por sua ajuda durante o duplo terremoto de 24 de junho, que deixou mais de 6.500 mortos no país.

"O povo venezuelano sempre o levará em sua memória coletiva e em seu coração", disse a mandatária que governa sob pressão de Washington, após a captura do presidente Nicolás Maduro em uma operação americana.

Como vice-presidente de Maduro, Delcy Rodríguez esteve no Suriname em julho de 2025 para a posse de Geerlings-Simons.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str-lp/lbf/rm/mvv