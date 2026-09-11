Aeroporto de Nashville, nos EUA, será renomeado em homenagem a Dolly Parton

O principal aeroporto de Nashville no Tennessee, no sul dos Estados Unidos e berço da música country, anunciou nesta sexta-feira (11) que será renomeado em homenagem a uma de suas maiores estrelas, Dolly Parton, que morreu recentemente.

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Dolly Parton morreu em 25 de agosto, aos 80 anos, após uma breve luta contra o câncer.

"Embora ainda não tenha sido determinado um nome final, estamos trabalhando de perto com as partes relevantes para decidir como serão incorporados o nome de Dolly Parton e seu legado", disse em um comunicado nesta sexta-feira a Autoridade Aeroportuária Metropolitana de Nashville.

Explicou também que a mudança foi aprovada de forma unânime durante uma votação.

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