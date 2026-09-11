Barcos afundados pelos EUA funcionavam como 'postos de gasolina no mar', afirma chefe militar do Equador

Os barcos equatorianos afundados pelas forças armadas dos Estados Unidos são "postos de gasolina no mar" que abastecem lanchas usadas no narcotráfico, afirmou o general Henry Delgado, chefe do Comando Conjunto das Forças Armadas do Equador, nesta sexta-feira (11).

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Desde 28 de agosto, em colaboração com o Equador, as forças militares dos EUA interceptaram e afundaram seis embarcações de bandeira equatoriana, o que gerou críticas de organizações de direitos humanos e pescadores pela criminalização das tripulações a bordo.

As embarcações afundadas "são consideradas estações, postos de gasolina no mar, que servem para abastecer essas lanchas, usadas para transportar drogas, principalmente para a América Central e, posteriormente, até mesmo para a Europa e a América do Norte", disse Delgado em entrevista à Teleamazonas.

Ele especificou que as operações são realizadas em águas internacionais e que a Marinha equatoriana recebe uma notificação para resgatar os tripulantes e levá-los a um porto "para que possam ser submetidos aos procedimentos legais".

"Há coordenação com os Estados Unidos para, por meio de informações de inteligência, ser possível determinar exatamente quais navios ou barcos fazem parte da cadeia logística do tráfico de drogas", afirmou o chefe militar.

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