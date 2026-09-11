Houthis controlam toda a costa do Mar Vermelho no Iêmen, diz funcionário do governo
compartilhe
Os rebeldes houthis, apoiados pelo Irã, controlam toda a costa do Mar Vermelho no Iêmen, disse à AFP nesta sexta-feira (11) um oficial militar do governo internacionalmente reconhecido.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A fonte indicou que todo o território controlado pelo governo na costa oeste "caiu" depois que os houthis tomaram a ilha estratégica de Perim, assim como as ilhas de Hanish Maior e Hanish Menor.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur-ml/jsa/cd/anb/meb/pb/aa