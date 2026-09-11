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Houthis controlam toda a costa do Mar Vermelho no Iêmen, diz funcionário do governo

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/09/2026 11:49

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Os rebeldes houthis, apoiados pelo Irã, controlam toda a costa do Mar Vermelho no Iêmen, disse à AFP nesta sexta-feira (11) um oficial militar do governo internacionalmente reconhecido. 

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A fonte indicou que todo o território controlado pelo governo na costa oeste "caiu" depois que os houthis tomaram a ilha estratégica de Perim, assim como as ilhas de Hanish Maior e Hanish Menor.

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bur-ml/jsa/cd/anb/meb/pb/aa

Tópicos relacionados:

eua guerra houthis iemen ira israel transporte

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