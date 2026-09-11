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Trump diz que EUA nunca esquecerá o 11 de Setembro: 'É por isso que lutamos hoje'

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AF
AFP
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Repórter
11/09/2026 11:49

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O presidente americano, Donald Trump, prometeu, nesta sexta-feira (11), que os Estados Unidos nunca esquecerão os atentados de 11 de setembro de 2001 e continuarão "lutando", ao relembrar o 25º aniversário dos ataques em uma cerimônia no Pentágono.

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"Hoje renovamos o juramento sagrado que fizemos pela primeira vez em seus nomes (das vítimas) há um quarto de século. Nunca, jamais esqueceremos. É por isso que lutamos hoje", disse Trump, que decidiu não comparecer às cerimônias em Nova York.

"Não temos opção. Só pode haver vitória. Lutamos para vencer", afirmou.

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dk/bgs/mr/dg/rm/aa

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