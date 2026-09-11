Deputados britânicos rejeitam legalização da morte assistida

Os deputados britânicos rejeitaram, nesta sexta-feira (11), um projeto para legalizar a morte assistida em uma votação apertada, depois de terem apoiado o texto no ano passado.

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Os legisladores rejeitaram a iniciativa, que teria permitido que alguns adultos com doenças terminais optassem pela eutanásia, por uma diferença de 16 votos, em um duro revés para os defensores da medida, legal em vários países, incluindo Canadá, Países Baixos e Suíça.

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