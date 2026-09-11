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Grupo no Iêmen usou IA da Anthropic para desenvolver armas teleguiadas

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AFP
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Repórter
11/09/2026 09:06

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Uma célula iemenita utilizou Claude, a inteligência artificial (IA) da Anthropic, para tentar desenvolver armas teleguiadas, anunciou a empresa americana na quinta-feira (10), enquanto os rebeldes houthis lançam uma grande ofensiva no Iêmen. 

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A Anthropic não revelou a identidade da célula, mas é provável que seja a dos insurgentes pró-Irã que controlam grande parte do norte do Iêmen, incluindo a capital Saná. 

"Identificamos uma célula maliciosa baseada no norte do Iêmen que estava conduzindo três programas de desenvolvimento de armas", afirmou a Anthropic em um relatório em que detalha como interrompeu operações ilegais originárias de diversos países. 

Esses programas incluíam "um foguete guiado usando uma calculadora de voo semelhante a um smartphone com orientação automática", um míssil balístico com alcance de mais de 2.000 km e um projétil com um "hipersônico planador", segundo o relatório. 

A célula utilizou Claude para substituir uma equipe de engenheiros especializados na criação de softwares de orientação, navegação e controle de armas. 

"Não temos evidências que indiquem que eles tenham conseguido implantar um dispositivo operacional", enfatizou a Anthropic. 

Segundo a empresa, a célula realizou um teste de lançamento de um foguete guiado, mas falhou.

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dax/vg/am/erl/pc/aa/fp

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