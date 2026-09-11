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Reconstrução após desastre no Himalaia tem custo estimado de US$ 4,78 bilhões, diz Nepal

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AFP
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Repórter
11/09/2026 08:54

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Os esforços de reconstrução após as devastadoras enchentes do mês passado, causadas pelo colapso de uma geleira no Himalaia, custarão aproximadamente US$ 4,78 bilhões (R$ 24,4 bilhões), informou o Ministério das Relações Exteriores do Nepal nesta sexta-feira (11). 

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A avalanche de água, lama e detritos, semelhante a um tsunami, atingiu a fronteira entre China e Nepal em 26 de agosto, e deixou mais de 1.400 mortos e cerca de 5.600 desaparecidos. 

"O total estimado para a reconstrução é de aproximadamente US$ 4,78 bilhões", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Nepal, Lok Bahadur Chhetri, a jornalistas. 

Desse montante, cerca de US$ 57,7 milhões (R$ 295 milhões) serão necessários para os esforços de recuperação e reconstrução a curto prazo nos próximos seis meses, enquanto aproximadamente US$ 4,71 bilhões (R$ 24 bilhões) serão destinados à reconstrução a longo prazo, afirmou. 

As autoridades nepalesas afirmam que o país precisa de apoio internacional contínuo para se adaptar a um ambiente montanhoso em rápida transformação. 

O Nepal, um país predominantemente rural com cerca de 30 milhões de habitantes, contribui com uma fração mínima das emissões globais de gases de efeito estufa em comparação com as nações industrializadas.

O primeiro-ministro, Balendra Shah, declarou anteriormente que o Nepal deve relatar "com firmeza" à comunidade internacional os desastres que o país sofreu em decorrência da mudança climática.

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bur-pjm/pbt/mb/ahg/mab/aa/fp

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